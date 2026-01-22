ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، والتي أكدت على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، في بيان له "إن كلمة الرئيس في منتدى دافوس تعكس رؤية مصر الاستراتيجية تجاه الاقتصاد العالمي، كما أنها تعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم استقرار الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات التي يواجهها العالم، مثل التضخم وأزمات الطاقة والغذاء."

وأضاف مهنى: "الرئيس السيسي أشار إلى ضرورة تبني سياسات اقتصادية مرنة، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، فضلاً عن دعم التعاون بين الدول المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات المشتركة."

وأكد نائب رئيس الحزب أن حزب الحرية المصري يدعم بقوة أي جهود تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري والمساهمة في تطوير الاقتصاد العالمي، حيث أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون شريكاً أساسياً في هذا السياق.

كما أشار إلى أهمية تعزيز علاقات مصر الدولية مع مختلف دول العالم، ودورها الفاعل في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددا، على ضرورة استكمال السياسات الاقتصادية الوطنية التي تدعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة

