افتتح محمد جبران، وزير العمل، ندوة توعوية نظمتها مديرية عمل القاهرة، بحضور عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات العاملة بمحافظة القاهرة، بحضور السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، ومحمد محمود عارف، المدير الإقليمي للموارد البشرية بمجموعة فنادق كونكورد السلام بمصر.

وتأتي هذه الفعالية، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي التشريعي وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل.

وجرى تسليم عدد من عقود العمل لذوي الهمم، خلال فعاليات الندوة، دعمًا لسياسات دمجهم في سوق العمل، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير فرص عمل لائقة لهم في مختلف القطاعات.

وشهد اللقاء، إطلاق قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للعمال المتواجدين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، في خطوة؛ لإطلاق عدد من القوافل الطبية بمواقع العمل والإنتاج المختلفة، بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على صحة العاملين,بحسب توجيهات الوزير جبران.

وتحدث الوزير خلال الندوة، عن أحكام تشغيل المرأة والطفل الواردة في قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2025، مستعرضًا الضوابط القانونية التي تضمن حماية حقوق المرأة العاملة، ومنع تشغيل الأطفال في الأعمال المحظورة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.

وأكد الوزير، أن هذه الندوات التوعوية تأتي ضمن خطة وزارة العمل للتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال وممثلي الموارد البشرية، ونشر الثقافة القانونية، بما يرسخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويواكب توجه الدولة نحو بناء سوق عمل منظم وعادل يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة. وأوضح أن ذلك يتزامن مع استمرار حملات التفتيش من أجل تطبيق جميع احكام "القانون "خاصة الحد الأدنى للأجور ،وصحة عقود العمل ،وتعيين ذوي الهمم.

وأجاب الوزير، خلال فعاليات الندوة، على جميع استفسارات المشاركين بشأن تطبيق القانون، وتفقد قافة طبية للكشف على ذوي الهمم والعاملين في ختام اللقاء.