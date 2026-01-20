إعلان

لميس الحديدي: كلمة الرئيس السيسي في دافوس ترسم ملامح الاقتصاد أمام كبار المستثمرين

كتب : داليا الظنيني

09:59 م 20/01/2026

لميس الحديدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-داليا الظنيني:
علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مؤكدة على الأهمية الكبرى لهذا المحفل الدولي.

وقالت إنه من المنتظر أن يعقد الرئيس لقاءً ثنائياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ليكون الاجتماع الثاني بينهما في ولاية ترامب الثانية بعد قمة شرم الشيخ.

وأوضحت الحديدي، عبر برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، أن أجندة الرئيس في المنتدى تتضمن إلقاء كلمة رئيسية في جلسة خاصة بالدولة المصرية، يتبعها نقاش تفاعلي مع الحاضرين، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع مع الرؤساء التنفيذيين لأكثر من 60 شركة من كبريات المؤسسات العالمية.

وأضافت أن منتدى دافوس يمثل منصة بالغة الأهمية لصناع القرار والمسؤولين والإعلاميين على حد سواء، مستعرضة خبرتها الشخصية في تغطية هذا الحدث لسنوات طويلة، حيث يجمع أهم قادة السياسة والاقتصاد حول العالم تحت سقف واحد لمدة أسبوع كامل.

وذكرت بأن الجلسات تشهد حوارات تفاعلية يُكشف خلالها عن توجهات سياسية واقتصادية عالمية كبرى، مشيرة إلى أن مشاركة ترامب في نسخة هذا العام تأتي في ظل بوادر أزمة "أمريكية - أوروبية" تلوح في الأفق حول ملف جزيرة جرينلاند.


واختتمت أن وجود مصر في هذا المحفل يعزز من حضورها على الخارطة الاقتصادية الدولية، ويوفر فرصاً مباشرة للتواصل مع قادة الاستثمار العالمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لميس الحديدي السيسي منتدى دافوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards
الموضة

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
شئون عربية و دولية

بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
زووم

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين
أخبار المحافظات

زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج