كتبت-داليا الظنيني:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مؤكدة على الأهمية الكبرى لهذا المحفل الدولي.

وقالت إنه من المنتظر أن يعقد الرئيس لقاءً ثنائياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ليكون الاجتماع الثاني بينهما في ولاية ترامب الثانية بعد قمة شرم الشيخ.

وأوضحت الحديدي، عبر برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، أن أجندة الرئيس في المنتدى تتضمن إلقاء كلمة رئيسية في جلسة خاصة بالدولة المصرية، يتبعها نقاش تفاعلي مع الحاضرين، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع مع الرؤساء التنفيذيين لأكثر من 60 شركة من كبريات المؤسسات العالمية.

وأضافت أن منتدى دافوس يمثل منصة بالغة الأهمية لصناع القرار والمسؤولين والإعلاميين على حد سواء، مستعرضة خبرتها الشخصية في تغطية هذا الحدث لسنوات طويلة، حيث يجمع أهم قادة السياسة والاقتصاد حول العالم تحت سقف واحد لمدة أسبوع كامل.

وذكرت بأن الجلسات تشهد حوارات تفاعلية يُكشف خلالها عن توجهات سياسية واقتصادية عالمية كبرى، مشيرة إلى أن مشاركة ترامب في نسخة هذا العام تأتي في ظل بوادر أزمة "أمريكية - أوروبية" تلوح في الأفق حول ملف جزيرة جرينلاند.



واختتمت أن وجود مصر في هذا المحفل يعزز من حضورها على الخارطة الاقتصادية الدولية، ويوفر فرصاً مباشرة للتواصل مع قادة الاستثمار العالمي.