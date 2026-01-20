كتب - أحمد العش:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، وإلغاء الجمارك للإعفاء الهاتف الشخصي، إعلان الحكومة عن محددات خطة التعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يصل إلى زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار زيورخ الدولي، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.

مراكز إيواء.. الحكومة تكشف محددات خطة التعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

بيان حكومي يكشف الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية بقنا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، حضرته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا؛ لمتابعة سير العمل في عددٍ من الملفات، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

لسد ثغرة "آيفون بماء زمزم".. الجمارك تلغي إعفاء الهاتف الشخصي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

"علم الروم وتسليم الأراضي".. بيان حكومي مهم بشأن مشروعات الإسكان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل بوزارة الإسكان، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات.

في أول اجتماع لـ "العليا للذهب".. الحكومة تدرس إنشاء مصفاة مصرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب؛ حيث تمت مناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار إنشائها الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشهر الجاري.

الخميس 29 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص - قرار رسمي

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026 عن الوزارة، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

طلب إحاطة بالبرلمان لوزير التعليم بسبب نظام البكالوريا

أعلنت النائبة إيرين سعيد عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى وزارة التربية والتعليم، بسبب عدم التزام الوزارة بما ورد في مضابط مجلس النواب بشأن نظام البكالوريا، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك الشديد بين أولياء الأمور والطلاب.

أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول

توجه النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج وزير المالية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تداعيات وآثار قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج على الاقتصاد والمصريين المغتربين.

