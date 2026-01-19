كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه يحرص دائمًا على متابعة آخر مستجدات المشروعات التي تقوم الجهات التابعة للوزارة بتنفيذها، والعمل على إزالة أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة، واتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، وعقد الشراكات الصناعية المثمرة مع مختلف الشركات والمؤسسات بالدولة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير، اليوم الإثنين، لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة؛ للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الفترات السابقة بهدف تطوير الأداء.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج وقطاع العِدد والأسطمبات بشركة حلوان للصناعات الهندسية.

واستمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس محمد العشماوي رئيس مجلس الإدارة وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها، والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة (مصنع 99 الحربي) والتي يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

واستمع الوزير أيضًا إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالعمل على تذليل كل التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تحسين الأداء وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية، وهو ما سيتحقق بمضاعفة العمل الدؤوب والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد صلاح على ضرورة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وأصدر الوزير مجموعة من التوجيهات المتعلقة بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة؛ لتنفيذ المشروعات المسندة إليها وتطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية وتنفيذ برامج الصيانة في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) تتمثل مهمتها الأساسية في توفير مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين؛ مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم والشنابر، الشمايز)، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.