قبل عقده غداً.. التعليم تصدر تنبيها مهما بشأن إعادة اختبار البرمجة

نشرت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي مهم بشأن إعادة اختبارات مادة البرمجة (توفاس)، موضحةً أن جولة الإعادة ستبدأ اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وفق جداول زمنية تختلف من محافظة لأخرى، وذلك للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الاختبار.

وأوضحت الوزارة أن إعادة اختبار توفاس للبرمجة تخضع لمعايير محددة ومعتمدة، حيث يُسمح للطالب بدخول الإعادة في حال عدم تمكنه من الإجابة عن جميع أسئلة الاختبار البالغ عددها 20 سؤالًا، بينما لا يُعد الطالب مؤهلًا للإعادة إذا تمكن من الإجابة عن كامل الأسئلة.

وأضافت أن الطالب يمكنه معرفة موقفه من التأهل لإعادة الاختبار من خلال بوابة "سبريكس"، وذلك وفق ما تم شرحه في الفيديو التوضيحي الصادر عن الإدارة المركزية للتعليم العام.

وتطرقت الوزارة إلى بعض الحالات التي واجهت مشكلات تقنية أثناء أداء الاختبار، رغم إجابة الطالب عن جميع الأسئلة، وهو ما أدى إلى ظهور نتيجة تفيد بعدم الأهلية للإعادة.

وأكدت الوزارة أن هذه الحالات لا تُعد مؤهلة تلقائيًا لإعادة الاختبار وفقًا للمعايير المعتمدة، إلا أنه، وحرصًا على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، سيتم إعادة فحص تلك الحالات بشكل فردي.

ودعت الوزارة الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات تقنية أثرت على أدائهم، وظهر لهم أنهم غير مؤهلين للإعادة، إلى تسجيل بياناتهم وشرح تفاصيل المشكلة من خلال الاستمارة المخصصة لذلك، والمتاح رابطها في أول تعليق بالفيديو، على أن يتم فحص البيانات والتواصل مع الحالات التي يثبت أحقيتها في إعادة الاختبار.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حال عدم دخول الطالب جولة الإعادة، سيتم اعتماد نتيجة المحاولة الأولى رسميًا دون أي تعديل.

