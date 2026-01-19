الصحة: إجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء خلال 2025

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة قدمت خدمات طبية مكثفة في مجال طب وجراحة العيون خلال عام 2025، حيث أُجريت 19,905 عملية مياه بيضاء، و7,452 حقنة شبكية، و1,113 عملية جفون، و574 عملية حول، و885 عملية جراحة شبكية، بالإضافة إلى استقبال أكثر من مليوني مواطن بالعيادات الخارجية والعيادات المتخصصة بمستشفيات الرمد على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، أن عام 2025 شهد إنجازًا وطنيًا بارزًا تمثل في إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر رسميًا من مرض التراخوما كمشكلة صحية عامة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC 2025)، في تتويج لجهود الدولة المستمرة في مكافحة الأمراض المعدية ورفع مؤشرات الصحة العامة.

وفي إطار تطوير البنية التحتية، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم تزويد مستشفيات الوزارة بأحدث التجهيزات الطبية، شملت توزيع 21 جهاز «فاكو» لعمليات المياه البيضاء بعدد من المحافظات، وتوفير 9 أجهزة متخصصة لجراحات الشبكية، إلى جانب أجهزة الليزر وأجهزة الأشعة المقطعية للعين (OCT) وفحص مجال الإبصار وتخطيط الشبكية.

وأشار إلى إعادة تشغيل قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي العام بعد توقف 13 عامًا، وافتتاح قسم عمليات الرمد بمستشفى مطروح العام لأول مرة، بالإضافة إلى استحداث خدمات جراحات الشبكية والجسم الزجاجي لأول مرة في مستشفيات الرمد العام بالإسكندرية، ورمد دمنهور، ورمد المنيا، ورمد دمياط.

ولمواجهة قوائم الانتظار، واصلت مستشفيات الرمد العمل خلال العطلات الرسمية (خاصة بكفر الشيخ، أسيوط، المنوفية، مغاغة، وإمبابة)، مما ساهم في تسريع إجراء العمليات المتراكمة والقضاء التدريجي على قوائم الانتظار.

واختتمت الدكتورة إيناس عفيفي، مدير إدارة الرمد بالوزارة، بأن الوزارة نظمت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة للأطباء في مجالات جراحات المياه البيضاء بالفاكو، وجراحات الشبكية والجسم الزجاجي، وتجميل الجفون، وعلاج اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين، لضمان تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة وفق أحدث المعايير العالمية.