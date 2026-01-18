إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي

كتب : أحمد جمعة

11:26 م 18/01/2026

هيئة الدواء المصرية

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية بيانا ردا على تم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية في الساعات الأخيرة عقب نشر قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025.

أوضحت هيئة الدواء المصرية أن القرار 868 لسنة 2025 لا يتعلق بالتركيبات الصيدلية الحالية التي يتم تحضيرها داخل الصيدليات المرخصة، ولن يتم تحصيل أي مقابل خدمات أو مبالغ مالية لاستمرار أو بدء مزاولة هذا النشاط القائم حاليا بالصيدليات والمتعارف عليه بالتركيبات الدوائية المختلفة التى يقوم بها الصيادلة وفقا لقانون 127 لسنة 1955.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر كافة مايتعلق بطبيعة التراكيب المشار اليها بالقرار 868 لسنة 2025 في غضون فترة تطبيق الدليل التنظيمى في منشورات لاحقة.

هيئة الدواء المصرية التركيبات الصيدلية

