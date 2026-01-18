إعلان

عمرو أديب: العلاقات المصرية المغربية أقوى من مباراة كرة قدم.. وأتمنى التتويج للمغرب

كتب : حسن مرسي

10:59 م 18/01/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي عمرو أديب إن العلاقات الثنائية الممتازة بين مصر والمغرب لا ينبغي أن تتأثر أو تتعرض لأي توتر بسبب مباراة كرة قدم أو أي منافسة رياضية عابرة، وذلك في معرض تعليقه على الأجواء المتوترة التي رافقت مشاركة المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أنه يتمنى فوز المنتخب المغربي وتتويجه بلقب البطولة الأفريقية على حساب نظيره السنغالي، معربًا عن تمنياته القلبية بذلك.

وأشار أديب إلى أن خياراته الشخصية لا تمكنه من دعم المنتخب السنغالي "أسود الترنجا" في مواجهة المغرب، مؤكدًا أن هذا الأمر يخضع في النهاية للحرية الشخصية لكل فرد في اختيار من يدعمه.

وتابع قائلاً: "لست مع التطرف الرياضي من الطرفين، سواء تصريحات حسام حسن أو إطلاق بعض الجمهور المغربي صافرات أثناء عزف النشيد الوطني المصري"، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات المتطرفة يجب ألا تطغى على روح الرياضة والمنافسة الشريفة.

وأكد الإعلامي عمرو أديب صعوبة المباراة النهائية بين المغرب والسنغال، وتوقع أن يكون الفارق فيها ضئيلاً وقد يتوقف على "نصف هدف"، مستبعدًا حدوث غزارة في الأهداف، خاصة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب المغرب السنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
أخبار مصر

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
ملخص شوط المغرب والسنغال الأول في نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

ملخص شوط المغرب والسنغال الأول في نهائي كأس الأمم الأفريقية
ليه الناس بتستغرب أحيانا سياسات الإمارات؟ توفيق عكاشة يحل اللغز
مصراوى TV

ليه الناس بتستغرب أحيانا سياسات الإمارات؟ توفيق عكاشة يحل اللغز
أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. السنغال 1 ضد 0 المغرب.. جاي يسجل الأول لأسود التيرانجا