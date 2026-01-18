قال الإعلامي عمرو أديب إن العلاقات الثنائية الممتازة بين مصر والمغرب لا ينبغي أن تتأثر أو تتعرض لأي توتر بسبب مباراة كرة قدم أو أي منافسة رياضية عابرة، وذلك في معرض تعليقه على الأجواء المتوترة التي رافقت مشاركة المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أنه يتمنى فوز المنتخب المغربي وتتويجه بلقب البطولة الأفريقية على حساب نظيره السنغالي، معربًا عن تمنياته القلبية بذلك.

وأشار أديب إلى أن خياراته الشخصية لا تمكنه من دعم المنتخب السنغالي "أسود الترنجا" في مواجهة المغرب، مؤكدًا أن هذا الأمر يخضع في النهاية للحرية الشخصية لكل فرد في اختيار من يدعمه.

وتابع قائلاً: "لست مع التطرف الرياضي من الطرفين، سواء تصريحات حسام حسن أو إطلاق بعض الجمهور المغربي صافرات أثناء عزف النشيد الوطني المصري"، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات المتطرفة يجب ألا تطغى على روح الرياضة والمنافسة الشريفة.

وأكد الإعلامي عمرو أديب صعوبة المباراة النهائية بين المغرب والسنغال، وتوقع أن يكون الفارق فيها ضئيلاً وقد يتوقف على "نصف هدف"، مستبعدًا حدوث غزارة في الأهداف، خاصة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.