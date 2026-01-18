إعلان

الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا

كتب : مصراوي

05:18 م 18/01/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 10

العاصمة الإدارية 19 08

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 10

وادي النطرون 19 09

كفر الشيخ 19 10

بلطيم 19 10

المنصورة 19 10

الزقازيق 19 10

شبين الكوم 18 09

طنطا 18 09

دمياط 18 12

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 20 09

السويس 19 10

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 19 10

نخل 17 05

كاترين 13 01

الطور 21 10

طابا 18 08

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 22 13

الإسكندرية 19 11

العلمين 19 10

مطروح 17 10

السلوم 17 09

سيوة 19 05

رأس غارب 20 13

سفاجا 21 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 24 15

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 16

الفيوم 20 07

بني سويف 20 07

المنيا 20 06

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 22 09

أبوسمبل 23 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 29 19

المدينة المنورة 25 12

الرياض 23 10

المنامة 24 16

أبوظبي 25 16

الدوحة 24 16

الكويت 20 08

دمشق 11 03-

بيروت 15 08

عمان 10 01

القدس 10 02

غزة 18 10

بغداد 16 04

مسقط 25 19

صنعاء 24 08

الخرطوم 32 20

طرابلس 21 13

تونس 16 11

الجزائر 11 10

الرباط 15 08

نواكشوط 26 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 01 07-

إسطنبول 05 02

إسلام آباد 20 07

نيودلهي 24 10

جاكرتا 30 23

بكين 05- 13-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 11 05

أثينا 07 05

روما 13 06

باريس 12 06

مدريد 09 01-

برلين 05 03-

لندن 11 08

مونتريال 03- 16-

موسكو 05- 06-

نيويورك 00 08-

واشنطن 05 08-

أديس أبابا 24 11

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة
أخبار مصر

الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة
رسالة سرية أوقفت الضربة.. لماذا أرجأت واشنطن الهجوم على إيران؟
شئون عربية و دولية

رسالة سرية أوقفت الضربة.. لماذا أرجأت واشنطن الهجوم على إيران؟
"أقل العروض".. أليو ديانج يقترب من الدوري الإسباني
رياضة عربية وعالمية

"أقل العروض".. أليو ديانج يقترب من الدوري الإسباني
23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
زووم

23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS
زووم

فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا