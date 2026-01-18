حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-1-2026 على كافة مدن ومناطق محافظات الجمهورية المختلفة.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، تصل لحد الضباب، إذ تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أيضا أن يسود طقس اليوم شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، إذ يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تظهر بعض السحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وخفيفة على القاهرة الكبري.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 20 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- رفح الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- الطور الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- طابا الصغرى 08 والعظمى 18 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- الفيوم الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- بني سويف الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 20 درجة.

- أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20 درجة.

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21 درجة.

- قنا الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- الأقصر الصغرى 09 والعظمى 23 درجة.

- أسوان الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.