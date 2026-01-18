شهدت ليلة السبت العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، خطورة واقع الاستقطاب الدولي الراهن، مشيرًا إلى أن الوساطة لم تعد تؤدي دورها الحقيقي في عالم منقسم.

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلالها استعداد الدبلوماسية الأمريكية لرعاية مفاوضات سد النهضة والتوصل إلى حل توافقي ملزم من شأنه أن يحافظ على حقوق كافة الأطراف في مياه النيل.

علق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم السعيد على عرض ترامب لتقديم دور وساطة جديد في ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة الرئيس الأمريكي في ترسيخ شعار "أمريكا أولًا" وإبراز دوره كلاعب دولي فاعل يعمل لصالح مصالح بلاده.

علق الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة، على قراءة المتسابق محمود كمال الدين النجار خلال الحلقة الـ20 من المسابقة، مشيرًا إلى أن التفوق الحقيقي للمؤمن لا يقتصر على الأداء الصوتي بل يظهر في صفاته وأخلاقه.

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تسجل حوالي 20 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 25 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

وجه المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعا فيها إلى بقائه في منصبه لمدة عامين مقبلين.

نفى مصدر مسؤول بـالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما تداولته في بعض المواقع الإلكترونية بشأن فتح باب الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل عدد 2000 وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.