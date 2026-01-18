نشرة منتصف الليل| هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟.. وحقيقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
كتب- عمرو صالح:
سد النهضة
شهدت ليلة السبت العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
عمرو موسى يحذر من استخدام أدوات السلام وتسخيرها لخدمة مصالح القوى الكبرى
أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، خطورة واقع الاستقطاب الدولي الراهن، مشيرًا إلى أن الوساطة لم تعد تؤدي دورها الحقيقي في عالم منقسم.
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلالها استعداد الدبلوماسية الأمريكية لرعاية مفاوضات سد النهضة والتوصل إلى حل توافقي ملزم من شأنه أن يحافظ على حقوق كافة الأطراف في مياه النيل.
محلل سياسي يوضح دوافع ترامب للوساطة في ملف السد الإثيوبي
علق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم السعيد على عرض ترامب لتقديم دور وساطة جديد في ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة الرئيس الأمريكي في ترسيخ شعار "أمريكا أولًا" وإبراز دوره كلاعب دولي فاعل يعمل لصالح مصالح بلاده.
مصطفى حسني: محدش بيبات جعان في مصر بفضل الله وكثرة المنفقين
علق الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة، على قراءة المتسابق محمود كمال الدين النجار خلال الحلقة الـ20 من المسابقة، مشيرًا إلى أن التفوق الحقيقي للمؤمن لا يقتصر على الأداء الصوتي بل يظهر في صفاته وأخلاقه.
الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تسجل حوالي 20 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 25 درجة في محافظات جنوب الصعيد.
"هذا ليس وقت الانسحاب".. خالد أبو بكر يوجه رسالة لمصطفى مدبولي
وجه المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعا فيها إلى بقائه في منصبه لمدة عامين مقبلين.
مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
نفى مصدر مسؤول بـالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما تداولته في بعض المواقع الإلكترونية بشأن فتح باب الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل عدد 2000 وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.