أكدت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة، أن التربية القائمة على العنف قد تتسبب في عواقب صحية خطيرة تصل في بعض الحالات إلى الوفاة، مشيرةً إلى أن الاعتداء على الأطفال قد يحدث أحيانًا بصورة غير مباشرة لكن تأثيره يكون مدمرًا.

وقالت شكري خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن العنف يولد عنفًا، وأضافت أن غياب الانضباط في أساليب التربية والعلاقات الأسرية ينعكس سلبًا على النشء، مما يؤدي إلى تكوين أجيال غير قادرة على التكيف أو الاعتماد عليها مستقبلًا.

تابعت أن الطفل الذي يتعرض للعنف في صغره يكون أكثر عرضة لممارسة العنف عند الكبر، سواء ضد المرأة أو داخل المجتمع بشكل عام، مؤكدةً أن ذلك يمثل انعكاسًا مباشرًا لما تعرض له من تربية قاسية في مرحلة الطفولة.

وأشارت إلى أن تعنيف الأطفال قد يتسبب في متلازمات صحية خطيرة تؤثر على أجهزة الجسم، وعلى رأسها المخ، حيث يحدث نزيف بالمخ يزداد مع تكرار الاعتداء، وقد يتطور الأمر إلى انضغاط في المخ ينتهي بالوفاة في بعض الحالات.