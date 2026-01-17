إعلان

خبير استراتيجي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستقلة تمامًا ومهمتها قد تمتد لعامين

كتب : حسن مرسي

08:50 م 17/01/2026

العميد طارق العكاري

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية يمثل خطوة محورية نحو إدارة قطاع غزة بطريقة مدنية ومهنية، مشيرًا إلى أن اللجنة وطنية بالكامل وغير ممولة من أي جهة خارجية، مما يعزز استقلاليتها ويمنحها مصداقية أكبر في خدمة الشعب الفلسطيني.

وقال العكاري خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى إعجابه بهذه اللجنة، وأضاف أنه اعتبرها نموذجًا ناجحًا يجمع بين الخبرات الإنسانية والقدرة على مواجهة التحديات بسرعة، متوقعًا أن تستمر مهمتها لأكثر من عامين وفقًا للواقع الميداني.

تابع أن أبرز التحديات أمام اللجنة تكمن في كيفية التعامل مع الفصائل المسلحة داخل القطاع، مؤكدًا أن سيطرة حركة حماس تراجعت مقارنة بالسابق، مع وجود فصائل أخرى لها نفوذ حقيقي على الأرض.

ولفت إلى أن اللجنة تبدأ عملها تقريبًا من الصفر، إذ لا تمتلك أجهزة شرطية أو مؤسسات قضائية جاهزة، مما يجعل بناء قواعد إدارية جديدة أمرًا حتميًا.

وأشار العكاري إلى أن الدور المصري سيظل حاسمًا في دعم اللجنة، من خلال نقل الخبرات وتقديم المساندة المستمرة، مؤكدًا أن القاهرة لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، وستبقى الضامن الأساسي لنجاح هذا المسار رغم التحديات الداخلية الكبيرة التي تواجهه.

