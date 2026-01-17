شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، وكان أبرزها، ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي

كشف مدير الشؤون الأفريقية الأسبق بمجلس الأمن القومي الأميركي، كاميرون هدسون، عن السبب وراء عودة ملف سد النهضة إلى صدارة أجندة الإدارة الأمريكية بعد سنوات من الصمت النسبي أو الانخراط المحدود.

للتفاصيل.. اضغط هنا

البيئة: ضبط طيور وحيوانات برية محظور تداولها بسوق ديانا بالأزبكية

شكلت وزارة البيئة لجنة مشتركة من الوزارة بالتنسيق مع حي الأزبكية بمحافظة القاهرة، شملت اللواء خالد عبدالرحمن رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، لفحص ومتابعة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض المواطنين بعرض وبيع طيور وحيوانات برية محظور تداولها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محافظ القاهرة يقرر: 10 جنيهات تذكرة موحدة لأتوبيسات معرض الكتاب

قرر د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تخفيض سعر تذكرة الباصات المخصصة لنقل الجمهور إلى مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب لتصبح 10 جنيهات فقط للرحلة الواحدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تذكرة موحدة.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلن الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته السابعة والخمسين، والمقرر انطلاقها 21 يناير الجاري، سعر تذكرة الباصات المخصصة لنقل الجمهور إلى مقر المعرض بقيمة 10 جنيهات فقط للرحلة الواحدة، وذلك في إطار خطة متكاملة لتسهيل وصول الزوار من مختلف مناطق القاهرة إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة تغلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 7 عيادات ومراكز متخصصة في التجميل والجلدية والعلاج بالليزر بمحافظتي الجيزة وسوهاج، لعملها بدون تراخيص قانونية وبمخالفة الاشتراطات الصحية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عباس شومان يرد على ادعاءات تشيّع بعض علماء الأزهر

رد الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على الادعاء بشأن تشيع بعض علماء الأزهر، مؤكدًا أن هذا كذب تعودنا عليه من أمثاله.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يتمنى الشفاء العاجل للبابا تواضروس

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك للاطمئنان على صحته عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس المخابرات العامة يستقبل رئيس لجنة إدارة قطاع غزة

أفادت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، بأن رئيس المخابرات العامة، حسن رشاد، استقبل علي شعت، رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة وأعضاء اللجنة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رسميًا.. إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني في 300 من أتوبيسات النقل العام

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم السبت، احتفالية إطلاق منظومة التحصيل الإلكتروني المسبق لتعريفة الركوب لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة عن طريق تطبيق إلكتروني (طوالي) لتسهيل عمليات التحصيل والتي عقدت في مقر الهيئة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يبحث تأمين احتياجات مصر من الغاز خلال صيف 2026

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هتقبض بالدينار.. فرص عمل بالداخل والخارج برواتب مجزية

أعلنت وزارة العمل، إتاحة فرص عمل جديدة بالتعاون مع شركة "نيكيمت"، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حالة الطقس.. الحرارة أقل من 5 درجات والأرصاد تحذر من الصقيع والأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء شتوية مستقرة من حيث درجات الحرارة نهارًا، إلا أن هناك بعض الظواهر الجوية التي تستوجب الحذر، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مخالفات مرورية.. "إعلام الوزراء" يكشف حقيقة الرسائل الاحتيالية المنسوبة للبريد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة الرسائل النصية الاحتيالية المنسوبة للبريد المصري والتي تطالب بسداد مخالفات مرورية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من السيسي على رسالة ترامب بشأن سد النهضة

ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

للتفاصيل.. اضغط هنا