تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

متحدث الوزراء: 300 مليار جنيه استثمارات لتطوير الموانئ

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن بدء التشغيل التجاري لمحطة "تحيا مصر 1" بميناء العين السخنة يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد انطلاق المحطة.

شعبة الدواجن تكشف تكلفة الإنتاج.. وتؤكد: البيع بـ90 جنيهًا غير مقبول

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سعر الدواجن في المزرعة يسجل حاليًا 63 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا يعكس انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن الشعبة تركز دائمًا على السعر في المزرعة.

كيف تحيي ليلة الإسراء والمعراج؟.. أمين الفتوى يوضح

قدم الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عدة نصائح للاقتداء بالنبي محمد "صلى الله عليه وسلم" في إحياء ليلة "الإسراء والمعراج"، حيث تكتب لمن يتبع سنته السعادة في الدنيا والآخرة.

وأضاف "كمال"، خلال برنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس" أن إحياء هذه الليلة الفضيلة يتم عبر 4 أعمال رئيسية توقظ القلوب وتقرب العبد من ربه، موضحًا أن أول هذه الأعمال هو الصلاة، حيث يستحب الإكثار من قيام الليل ولو بركعتين، مؤكدًا أن الصلاة هي الهدية العظمى التي فرضت على الأمة في تلك الليلة، وهي بمثابة "معراج يومي" للأرواح إلى الله تعالى.

خبير سياسات دولية: اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر نواة للخروج من دائرة الجمود

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن التطورات في قطاع غزة تُحدث تأثيرًا متزايدًا داخل المجتمع الأمريكي، مشيرًا إلى أن الأرقام المخيفة للضحايا لم تعد مجرد صور عابرة على الشاشات، بل تحولت إلى مؤشر قوي يدفع نحو مراجعة السياسات.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وقف إطلاق النار بعد قمة شرم الشيخ شكل محاولة جادة للسيطرة على العنف، موضحًا أن إسرائيل ما تزال تقوم بخروقات مستمرة وتحاول زيادة الخسائر الفلسطينية قدر الإمكان.

رئيس مصلحة الجمارك يكشف الرسوم المخففة على مستلزمات الإنتاج

أكد السيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن رسوم الاستيراد تُعدّ آلية جوهرية لتنظيم وحماية السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الجمارك تقوم بدور "خط الدفاع الأول" عن الاقتصاد المصري عبر ضبط الأسواق وحماية المنتج الوطني من الممارسات غير العادلة.

وأضاف "أموي"، خلال لقائه ببرنامج "البعد الرابع" على قناة "إكسترا نيوز"، أن السياسة الجمركية تتبع نهجًا ذكيًا يوازن بين الحماية والتشجيع، موضحًا أن الرسوم على مستلزمات الإنتاج والمدخلات الصناعية تتراوح بين 2% إلى 5% فقط، بل إن بعضها مُعفى تمامًا بنسبة 0%، وذلك بهدف دعم القطاع الصناعي وتخفيف تكلفة الإنتاج عليه.