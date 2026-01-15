إعلان

حدث في 8 ساعات| ويل سميث و"سبيد" يزوران الأهرامات.. وبدء تشغيل محطة البحر الأحمر للحاويات

كتب : أحمد العش

07:05 م 15/01/2026

ويل سميث وسبيد يزوران الأهرامات.. وبدء تشغيل محطة

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير التعليم الياباني، وبدء تشغيل محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بحضور رئيس الوزراء، وإعلان بهاء أبو شقة استقالته من حزب الوفد وانسحابه من الانتخابات، بجانب استقبال الأهرامات 2 من أبرز مشاهير ونجوم العالم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية.

الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم الياباني ويؤكد تعزيز التعاون التعليمي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ماتسوموتو يوهي وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، وذلك بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير ايواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، و كيتاياما كوجي، مدير عام الشئون الدولية بوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، و كوباتاكي ياسو، بوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

النجم العالمي ويل سميث يزور الأهرامات

زار النجم العالمي ويل سميث، منطقة الأهرامات خلال الساعات الماضية، حيث حرص على إجراء جولة سياحية بالمنطقة والتقاط صور تذكارية في البانوراما.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ارتدى جلابية ثم قميص المنتخب.. اليوتيوبر العالمي سبيد يزور الأهرامات والمتحف الكبير

زار اليوتيوبر العالمي، دارين جيسون، المعروف باسم "سبيد"، صباح اليوم، منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بقرار من رئيس الوزراء.. إسقاط الجنسية المصرية عن حاتم محمد والسعيد محمد -مستند

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 الصادر بتاريخ 15 يناير 2026، قرارين صادرين عن مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين، وذلك بناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي يتابع عددًا من ملفات العمل الخاصة بشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة، التي تشمل الإدارة والتشغيل والخدمات والمواصلات وأعمال الصيانة بالعاصمة الجديدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

يوم مهم في تاريخ الموانئ المصرية.. مدبولي يشهد بدء تشغيل محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

يشهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة ووصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الميناء وذلك بعد مرور شهر على بدء التشغيل التجريبي للمحطة التي يديرها تحالف "هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping".

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الكهرباء": وقف رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة كبرى عن العمل

كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، صدور قرارًا بوقف رئيس قطاعات الشئون التجارية بإحدى شركات توزيع الكهرباء الكبرى عن العمل مؤقتًا، وذلك في إطار مراجعة شاملة لأداء القطاع خلال الفترة الماضية، وما تم رصده من ملاحظات تتعلق بمنظومة التحصيل، وخدمات المشتركين والانضباط الإداري داخل القطاعات التابعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أبو شقة ينسحب من انتخابات رئاسة الوفد ويعلن استقالته من الحزب

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، المرشح على رئاسة حزب الوفد، انسحابه من الانتخابات استقالته من الحزب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ضوابط وأسعار التغطية.. قرار رسمي لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور القرار رقم 303 لسنة 2025، من الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قرار مهم من الزراعة بشأن متابعة محصول القطن في 14 محافظة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تشكيل لجنة دائمة موحدة تضم كافة المعاهد البحثية والقطاعات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة محصول القطن على مدار العام وتذليل كافة العقبات التي تواجه الإنتاج.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محصول القطن وزارة الزراعة وزارة الصحة والسكان الأخطاء الطبية انتخابات رئاسة الوفد المستشار بهاء أبو شقة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الموانئ المصرية شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية إسقاط الجنسية عن حاتم محمد السعيد محمد اليوتيوبر العالمي سبيد الأهرامات ويل سميث الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير التعليم الياباني

