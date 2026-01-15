إعلان

إعلامي الوزراء يستعرض بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

كتب : مصراوي

04:50 م 15/01/2026
(أ ش أ):
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو لمشاهدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة ووصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA، والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية.

وأشار إلى أن شركة "هاتشيسون" الصينية تعد أحد أكبر مشغلي الموانئ عالميًّا بتشغيل المحطة ضمن تحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO- CMA، حيث يجري تطويرها لتصبح إحدى كبرى محطات الحاويات على مستوى جمهورية مصر العربية.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذها على مرحلتين ،تم بدء تشغيل المرحلة الأولى منها اليوم الخميس بطول رصيف حوالي 1.2 كليو متر، على أن تكون المرحلة الثانية بطول رصيف يصل إلى 1.4 كيلومتر.

