وكيل "شكاوى" البرلمان: اجتماع قريب للجنة لوضع خطة العمل.. ومصلحة المواطنين هدفنا

كتب : نشأت علي

11:28 م 14/01/2026

النائب محمد عبد الله زين الدين

فاز النائب محمد عبد الله زين الدين، بمنصب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول، في الانتخابات التي شهدتها اللجان النوعية اليوم.

وأكد زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى واحدة من أهم اللجان في مجلس النواب، ويقع على عاتقها مناقشة كل ما يخص الدوائر من طلبات واقتراحات برغبة.

وأشار النائب، إلى أن اللجنة بجميع أعضاءها وهيئة مكتبها ستجتمع قريبا، لوضع خطة العمل خلال دور الانعقاد الأول، مؤكدا أنها ستبدأ على الفور في مناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب.

وشدد محمد زين الدين، على أن الاقتراحات برغبة واحدة من الأدوات الرقابية المهمة في مجلس النواب، ويتم فيها تقديم طلبات المواطنين في الدوائر المختلفة.

وأوضح عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة في اجتماعاتها ستكون حريصة على حضور جميع ممثلي الحكومة من أجل التوافق بشأن الاقتراحات المقدمة، مع التوصية بتنفيذها، عقب الإحالة إلى الجلسة العامة لتوجيها إلى الجهات المعنية.

النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

