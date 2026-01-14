أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تقود تحولًا رقميًا تنظيميًا شاملًا يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مدعومًا بحصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية بمستوى النضج الثالث (WHO ML3)، بما يعكس قوة وكفاءة المنظومة الرقابية، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في السوق الدوائي المصري.

جاء ذلك خلال استضافة الجامعة الألمانية الدولية (GIU) ملتقى ممارسات التصنيع الآلي الدوائي الجيد (GAMP)، بالتعاون مع الجمعية الدولية للهندسة الصيدلية (ISPE)، وشعبة ممارسات التصنيع الآلي الجيد بالشرق الأوسط وبمشاركة قيادات هيئة الدواء المصرية، ونخبة من كبار خبراء الصناعات الدوائية، وخبراء دوليين.

وأضاف أن الملتقى يدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط تطوير مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" بمنطقة الخانكة.

ويمثل الملتقى منصة استراتيجية لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صناعة الدواء وفق أحدث المعايير الدولية، ويضع مصر لأول مرة في موقع الشريك الفاعل في صياغة التوجهات العالمية المنظمة للتصنيع الدوائي، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، أن استضافة هذا الملتقى يعكس إيمان الجامعة بأن التعليم لا ينفصل عن الصناعة بأعتبارها مؤسسة تعليمية عابرة للحدود، مشددًا على أن هذا المنتدى منصة استراتيجية تجمع الجهات التنظيمية والصناعية والجامعات لرسم ملامح مستقبل التصنيع الدوائي والتحول الرقمي.

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر، أن الجامعة الألمانية الدولية تلتزم بأن تكون مركزًا إقليميًا دائمًا لنقل المعرفة العالمية، وبناء القدرات، ودعم توطين صناعة الدواء في مصر والمنطقة.

وأشار إلى أن الجامعة تجمع بين التميّز الأكاديمي الألماني والرؤية التنموية المصرية، مؤكداً أن الجامعة لا تكتفي بنقل المعرفة، بل تعمل على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الصناعات الاستراتيجية.

وأضاف أن الملتقى يمثل خطوة عملية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، ويعد داعماً جهود الدولة في توطين التكنولوجيا الدوائية، وتعزيز الأمن الدوائي، وبناء كوادر قادرة على المنافسة عالميًا.

كما أكد الدكتور سليم عبد الناظر، رئيس الجامعة الألمانية الدولية، أن استضافة هذا الملتقى تأتي انطلاقًا من فلسفة الجامعة القائمة على التعليم المرتبط باحتياجات الصناعة، موضحًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في توظيف الذكاء الاصطناعي دون الإخلال بمتطلبات الامتثال والتنظيم وسلامة المرضى، وهو ما يعمل الملتقى على مناقشته من خلال نماذج تطبيقية ومعايير دولية معتمدة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سمر منصور، العميد المشارك لكلية الهندسة الصيدلانية، أن الجامعة تقدم أول برنامج أكاديمي متخصص في الهندسة الصيدلانية في مصر والمنطقة، يجمع بين الهندسة والصيدلة والتكنولوجيا والإدارة، ويؤهل كوادر قادرة على قيادة التصنيع الذكي، والامتثال التنظيمي، والتحول الرقمي داخل مصانع الدواء.

وأكدت أن هذا البرنامج يعزز الأمن الدوائي المصري ويربط التعليم باحتياجات الصناعة الفعلية وبأن هذا البرنامج صُمم وفق المعايير الأوروبية والدولية، وبالتكامل المباشر مع احتياجات الصناعة والجهات التنظيمية، مؤكدة أن تخريج مهندسين يمتلكون مزيجًا من المعرفة العلمية والقدرة التطبيقية والوعي التنظيمي هو حجر الأساس لضمان استدامة وتنافسية صناعة الدواء، وأضافت أن استضافة هذا الملتقى يؤكد دور الكلية كمحرك رئيسي لدعم التصنيع الذكي، والتحول الرقمي، والامتثال لممارسات التصنيع الدوائي الجيد.

