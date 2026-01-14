شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أصدرت تنبيهًا شددت خلاله على الالتزام بنظام التشغيل 8 ساعات عمل/ 16 ساعة راحة لجميع العاملين بالهيئة واقتصار العمل لنظام التشغيل 12 ساعة عمل/ 24 ساعة راحة كحد أقصى في أضيق الحدود طبقًا للمسافة بين محل الإقامة ومقر العمل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد

جامعة سوهاج تحسم الجدل بشأن أنباء امتناعها عن تعيين معيدة بسبب وظيفة والدها

نفت كلية الألسن بجامعة سوهاج، ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن امتناعها عن تعيين طالبة حاصلة على المركز الأول بقسم اللغة الفارسية في وظيفة معيدة، بالمخالفة للقواعد المتبعة.

التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار توضيح الحقائق، بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، تؤكد أن هذه الادعاءات المتداولة غير دقيقة.

تزامناً مع عيد الأثريين.. مؤسسة زاهي حواس تُعلن أسماء الفائزين بجائزتها السنوية

أعلنت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن أسماء الفائزين بـ"جائزة الدكتور زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم لعام 2025".

شيخ الأزهر: توحيد المصريين كان الهم الأول للرئيس منذ توليه منصبه

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر:"إن غاية ما أطمح إليه فيما تبقى من عمري، العون من الله لنصرة الضعيف والمظلوم أينما كان وأيًا كان دينه أو اعتقاده".

شديد البرودة ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 15 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

بالأسماء.. توطين بدائل محلية لـ31 دواءً بعد وقف استيراد نظائرها

كشفت قائمة رسمية حديثة صادرة عن هيئة الدواء المصرية، عن توطين بدائل محلية لـ 31 مستحضرًا دوائيًا، بعد إلغاء تسجيلها أو وقف استيراد المثائل المستوردة لها، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الدوائي وضمان توافر الأدوية الحيوية بالسوق المصرية.

