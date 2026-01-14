أحمد شلبي بعد رئاسته "صناعة النواب": "صنع في مصر" هدف قومي لا شعار

علق النائب أحمد بهاء شلبي، على فوزه برئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال انتخابات اللجان النوعية للمجلس التي جرت صباح اليوم الأربعاء.

وقال شلبي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تشرفت اليوم بانتخابي رئيسًا للجنة الصناعة بمجلس النواب.. إنها مسؤولية عظيمة في وقت يتطلب منا تكاتف الجهود ومواجهة التحديات برؤية علمية وحلول واقعية".

وأوضح شلبي أن أولويته الأولى هي تعزيز الصناعة المحلية وزيادة معدلات الناتج المحلي، قائلًا "نتولى هذه المسؤولية وفي مخيلتنا خارطة طريق واضحة تهدف لأن يكون (صنع في مصر) ليس مجرد شعار، بل هدف قومي نعمل على تحقيقه بكل أدواتنا الرقابية والتشريعية لدعم الإنتاج، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتقديم كل التسهيلات التشريعية لنهضة صناعية شاملة تخدم اقتصادنا الوطني".

واختتم شلبي: "نسأل الله السداد والتوفيق لما فيه مصلحة وطننا العزيز".

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

25 صورة جوية تكشف أحدث الأعمال بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع