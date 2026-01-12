أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مصر أمام برلمان جديد مختلف تمامًا، قادم من انتخابات طويلة وصعبة شهدت إبطال دوائر وإعادة تصويت فيها، مشيرةً إلى أن هذا المجلس يواجه تحديًا جوهريًا وهو إثبات أنه صوت المصريين الحقيقي ومعبر عن همومهم وتطلعاتهم.

وقالت "الحديدي"، في تعقيبها خلال برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن الجلسة الافتتاحية شهدت انتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس بـ521 صوتًا من أصل 570، وانتخاب الوكيلين الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش.

وأضافت أن الثلاثة ليس لديهم سوابق برلمانية، وهي سابقة في تاريخ المجلس.

تابعت أن المجلس لا يضم أغلبية مطلقة لحزب واحد، بل أكثرية لثلاثة أحزاب رئيسية تمثل الموالاة (مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطنية) بنسبة تقارب 72%، مؤكدةً أن السؤال الأبرز هو: من سينسق بين هذه الأحزاب الثلاثة؟.. ومن سيكون "المايسترو" الذي يدير الإيقاع؟.

وأشارت الحديدي إلى أن البرلمان السابق وُجّه له نقدًا بسبب محدودية استخدامه لأدوات الرقابة، مناشدةً المجلس الجديد بتوسيع استخدام هذه الأدوات بقوة.

وأكدت أن التحدي الأكبر يقع على الحكومة أيضًا، متسائلةً: هل تمتلك الحكومة كوادر سياسية ووزراء سياسيين قادرين على مواجهة هذا الزخم والتنسيق مع برلمان به تنوع وأكثرية غير مطلقة؟