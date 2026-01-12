إنذار بحري.. تحذير عاجل من اضطراب الملاحة على سواحل البحر المتوسط

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، تحذيرا من اضطراب الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط، وذلك اعتبارا من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء 13 يناير 2026.

وأوضحت "الهيئة"، خلال بيانها، أن سرعة الرياح تتراوح بين 50 و70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر، ما يشكل خطورة على حركة الملاحة البحرية والصيادين والمراكب الصغيرة.

ودعت هيئة الأرصاد، جميع القائمين على الأنشطة البحرية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المحتملة لهذا الاضطراب، مؤكدة استمرار متابعة حالة الطقس وتحديث التحذيرات بشكل دوري.

