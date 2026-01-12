إعلان

عوض تاج الدين: الأتربة من أكثر العوامل تهييجًا للأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي

كتب : حسن مرسي

09:14 م 12/01/2026

محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الأتربة تُعد من أكثر العوامل تهييجًا للأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أنها تسبب شعورًا بضيق التنفس، خاصة لدى مرضى الربو الشعبي وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن أصحاب الحساسية التنفسية يجب ألا يخرجوا إلا وهم يرتدون كمامة أو يضعون منديلًا مبللًا على الأنف.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هذه الإجراءات الوقائية البسيطة تمنع وصول الأتربة إلى الجهاز التنفسي وتقلل من حدة الأعراض.

تابع مستشار رئيس الجمهورية أن مرض الأنفلونزا بطبيعته لا يستمر أكثر من أسبوع مع الراحة وتناول الأدوية المناسبة، مؤكدًا أن أبرز أعراضه تشمل ارتفاع درجة الحرارة والعطس والسعال وإلتهاب الشعب الهوائية أو الحلق.

وأشار إلى أن التعامل السريع مع الأعراض واتباع إرشادات الوقاية يساعدان في الشفاء السريع دون مضاعفات، محذرًا من تفاقم الحالة لدى أصحاب الأمراض المزمنة في حال التعرض المستمر للأتربة أو الإهمال في العلاج.

