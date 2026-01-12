أعرب الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة، عن اعتزازه البالغ بالثقة التي منحها إياه أعضاء مجلس النواب بانتخابه وكيلاً للمجلس، مؤكدًا أن هذا المنصب يمثل في المقام الأول مسؤولية وطنية كبرى تستوجب بذل أقصى درجات الجهد والعمل بمبدأ الإخلاص التام خلال الفترة المقبلة.

وأشار الجزار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، التي شهدت اكتمال تشكيل هيئة مكتب المجلس، إلى أن توليه هذه المسؤولية البرلمانية الرفيعة يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة، مبرزًا أن ذلك يفرض عليه التزامًا مضاعفًا تجاه الملفات التشريعية والرقابية.

وأضاف أنه سيعمل على دعم استقرار المسيرة البرلمانية وتعزيز دور المجلس في خدمة المواطن وتحقيق الصالح العام.

وتابع أنه يتطلع إلى أداء مهامه بروح تعاونية وتكاملية مع كافة أعضاء المجلس من مختلف الكتل والتوجهات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم بشكل فاعل في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية التي تشهدها البلاد.

وأكد رئيس حزب الجبهة أنه يلتمس التوفيق من الله تعالى في حمل هذه الأمانة وأداء واجبه على النحو الذي يليق بثقة زملائه ويرضي طموحات الشعب، مشددًا في الوقت ذاته على الأهمية القصوى للعمل الجماعي والتنسيق المستمر بين شتى القوى السياسية تحت قبة البرلمان لخدمة المصلحة العليا للوطن.