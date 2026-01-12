أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الاستحقاق الانتخابي البرلماني الأخير يُعد الأطول زمنيًا في تاريخ الحياة النيابية المصرية، موضحًا أن هذا الطول يعكس حرص الدولة المصرية على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع بكل حرية وشفافية.

خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التي شهدت انتخاب هيئة مكتب المجلس، أضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورًا محوريًا في تصحيح مسار العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا التصحيح نابع من إيمان راسخ بأن العدالة والنزاهة يمثلان السبيل الوحيد لحماية الوطن وضمان سير مؤسسات الدولة على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن ترسيخ هذين المبدأين كان له بالغ الأثر في تعزيز ثقة الجماهير في مؤسسات الدولة المنتخبة.

وتابع فوزي مشيرًا إلى أن انعقاد المجلس داخل مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يضفي مزيدًا من الهيبة والوقار على المؤسسة التشريعية، معتبرًا أن هذا الانتقال يمثل خطوة محورية في مسيرة تطور الدولة المصرية، حيث يعكس طفرة في بنيتها المؤسسية الحديثة وتوجهها نحو المستقبل.

ولفت وزير الشؤون النيابية إلى ثراء المشهد الذي شهدته الجلسة الافتتاحية، مستدلاً بترؤس النائبة عبلة الهواري للجلسة وبمشاركة سيدتين من أصغر أعضاء المجلس سنًا، مؤكدًا أن هذا التنوع يعد دليلًا واضحًا على تكامل نسيج الدولة المصرية وعدالة الفرص بين جميع أبنائها دون أي تمييز.

واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس، مشيدًا بمكانته الرفيعة كأحد أعلام القضاء المصري، كما هنأ وكيلي المجلس الجديدين.

ونقل المستشار محمود فوزي، تهنئة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى رئيس المجلس ووكيليه وأعضاء البرلمان، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق في أداء مهامهم الوطنية خلال الفصل التشريعي القادم.