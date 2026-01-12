إعلان

المستشار محمود فوزي: الانتخابات الأطول في تاريخ مصر تكرس العدالة وتعزز ثقة المواطن

كتب : حسن مرسي

06:30 م 12/01/2026

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الاستحقاق الانتخابي البرلماني الأخير يُعد الأطول زمنيًا في تاريخ الحياة النيابية المصرية، موضحًا أن هذا الطول يعكس حرص الدولة المصرية على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع بكل حرية وشفافية.

خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التي شهدت انتخاب هيئة مكتب المجلس، أضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورًا محوريًا في تصحيح مسار العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا التصحيح نابع من إيمان راسخ بأن العدالة والنزاهة يمثلان السبيل الوحيد لحماية الوطن وضمان سير مؤسسات الدولة على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن ترسيخ هذين المبدأين كان له بالغ الأثر في تعزيز ثقة الجماهير في مؤسسات الدولة المنتخبة.

وتابع فوزي مشيرًا إلى أن انعقاد المجلس داخل مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يضفي مزيدًا من الهيبة والوقار على المؤسسة التشريعية، معتبرًا أن هذا الانتقال يمثل خطوة محورية في مسيرة تطور الدولة المصرية، حيث يعكس طفرة في بنيتها المؤسسية الحديثة وتوجهها نحو المستقبل.

ولفت وزير الشؤون النيابية إلى ثراء المشهد الذي شهدته الجلسة الافتتاحية، مستدلاً بترؤس النائبة عبلة الهواري للجلسة وبمشاركة سيدتين من أصغر أعضاء المجلس سنًا، مؤكدًا أن هذا التنوع يعد دليلًا واضحًا على تكامل نسيج الدولة المصرية وعدالة الفرص بين جميع أبنائها دون أي تمييز.

واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس، مشيدًا بمكانته الرفيعة كأحد أعلام القضاء المصري، كما هنأ وكيلي المجلس الجديدين.

ونقل المستشار محمود فوزي، تهنئة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى رئيس المجلس ووكيليه وأعضاء البرلمان، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق في أداء مهامهم الوطنية خلال الفصل التشريعي القادم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب وزير الشؤون النيابية محمود فوزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مياهها كبياض البيض".. 14 صورة لبحيرة "سبوتد" الغامضة ذات الرائحة الكريهة
أخبار و تقارير

"مياهها كبياض البيض".. 14 صورة لبحيرة "سبوتد" الغامضة ذات الرائحة الكريهة
برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024
أخبار البنوك

الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024
قمرين".. لقطات رومانسية تجمع ليلى أحمد زاهر بزوجها هشام جمال
زووم

قمرين".. لقطات رومانسية تجمع ليلى أحمد زاهر بزوجها هشام جمال
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
مقالات مصراوي

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)