أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن مجلس النواب الحالي يختلف تمامًا عما سبقه.

خلال مداخلة على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، على هامش انعقاد الجلسة الإجرائية لأداء اليمين الدستورية لبدء الفصل التشريعي الثالث للمجلس، أوضح محسب أن هذا الاختلاف يتجلى في التمثيل غير المسبوق للمستقلين والأحزاب الصغيرة التي حصلت على مقاعد كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا المشهد يعبر عن "قوة ثورية كبيرة" ويدل على دخول مصر "جمهورية جديدة تنعم بديمقراطية حقيقية".

وتابع: "مساحة الديمقراطية بتزيد.. بنتكلم على وعي الشعب الذي نزل وصوت واختار.. إحنا في عرس ديمقراطي حقيقي".

وحول أولويات حزب الوفد التشريعية خلال الفصل التشريعي الجديد، أشار البرلماني إلى تركيز الحزب على الملفات التي تمثل المواطن بشكل مباشر، قائلًا: "بنتكلم عن الملفات الاقتصادية عشان ننعم بحالة اقتصادية جيدة.. بنتكلم عن الصناعة وتنشيطها.. والشباب ودورهم الريادي".

وأضاف، أن من بين الأولويات أيضًا دعم وزارة الشباب، وإصلاح نظام المحليات، وإصدار قانون الأسرة الذي تنتظره أسر مصر كلها.

وكشف محسب عن تقديم مشروع قانون هام خلال الفترة المقبلة، خاص بحماية "الملكية الفكرية للسياحة"، وذلك لحماية الآثار المصرية من التقليد السيء الذي يشوه صورتها عالميًا.

وأكد أن هذا القانون سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة، وسيتم من خلاله منح التصاريح تحت إشراف وزارة السياحة المصرية.