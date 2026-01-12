إعلان

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس جهاز "التنظيم والإدارة" تحديث الهياكل التنظيمية

كتب : محمد نصار

10:43 ص 12/01/2026

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية بما يدعم كفاءة منظومة العمل المحلي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع:

• تحديث الهياكل التنظيمية لديوان عام وزارة التنمية المحلية

• تطوير هياكل دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء

• استحداث هيكل تنظيمي للوحدات المحلية القروية لأول مرة

• اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة المحلية القروية

• دعم وضوح الأدوار وتكامل الاختصاصات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

منال عوض وزيرة التنمية المحلية حاتم نبيل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاصمة الجديدة

