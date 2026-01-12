كتب - محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية بما يدعم كفاءة منظومة العمل المحلي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع:

• تحديث الهياكل التنظيمية لديوان عام وزارة التنمية المحلية

• تطوير هياكل دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء

• استحداث هيكل تنظيمي للوحدات المحلية القروية لأول مرة

• اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة المحلية القروية

• دعم وضوح الأدوار وتكامل الاختصاصات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.