الدكتورة منال حمدي محمود السيد، أستاذ أمراض كبد الأطفال بجامعة عين شمس، تم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في البرلمان، وتعد واحدة من أبرز الشخصيات الطبية المتخصصة في مجال طب وصحة الأطفال على المستويين المصري والأفريقي، لما قدمته من إسهامات علمية وبحثية مؤثرة على مدار سنوات طويلة.

وتشغل الدكتورة منال حمدي حاليًا منصب رئيس أقسام طب الأطفال بجامعة عين شمس، كما تُعد مؤسس أول وحدة أبحاث إكلينيكية متقدمة داخل الجامعة، في خطوة أسهمت في دعم البحث العلمي وتطوير المنظومة الطبية الأكاديمية.

ولعبت دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للقضاء على فيروس «سي»، باعتبارها عضوًا مؤسسًا باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية منذ عام 2006، إلى جانب شراكتها مع منظمة الصحة العالمية لمدة 11 عامًا في مجال الفيروسات الكبدية.

وقدمت الدكتورة منال حمدي أول بحث علمي متخصص عن فيروس «سي» لدى الأطفال ضمن رسالتها لنيل درجة الدكتوراة، كما كان لها دور فاعل في برنامج المسح الوطني الشامل للكشف عن الفيروسات الكبدية بين البالغين والأطفال في مصر.

وحازت تقديرًا رسميًا لمسيرتها العلمية بحصولها على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية الطبية المتقدمة، إلى جانب كونها عضوًا باتحاد منظمة الصحة العالمية لتحفيز صناعة تركيبات أدوية الأطفال، ورئيسًا لعدد من المؤتمرات الدولية، من بينها المؤتمر الدولي للكبد في أفريقيا والشرق الأوسط.