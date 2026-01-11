إعلان

جابر بغدادي: الاحتفال بمولد السيدة زينب استعادة لأمجاد البطولات النسائية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

11:40 م 11/01/2026

الداعية الإسلامي الشيخ جابر بغدادي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الداعية الإسلامي الشيخ جابر بغدادي، إن رحلة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى استغرقت وقتا عدّه العلماء بمقدار دفء الفراش وهو ما يوازي ثانية أو نصف ثانية.

وأضاف خلال ندوة نظمتها مؤسسة حي على الوداد، الأحد، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، أن رحلة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة استغرقت ثمانية أيام، على الرغم من أنها كانت نصف المسافة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

وأشار الشيخ جابر بغدادي، إلى أنّ رحلة الإسراء والمعراج تعلّمنا التسليم لإرادة المولى عز وجل، وفرضت فيها الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكون معراجًا لأمته.

وفي سياق آخر، قال الشيخ جابر بغدادي، إن الاحتفال بمولد بالسيدة زينب رضي الله عنها هو نوع من تجديد العهد لقول المولى تبارك وتعالى " قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى".

وأشار إلى أن زيارة السيدة زينب رضي الله يعد تحية من الزائرين قدمت عملًا خدمت من خلالها مجتمعها، واستعادة لأمجاد البطولات النسائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جابر بغدادي مولد السيدة زينب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
زياد بهاء الدين: الاقتصاد المصري قادر على الاستمرار دون "صندوق النقد" بشرط
أخبار مصر

زياد بهاء الدين: الاقتصاد المصري قادر على الاستمرار دون "صندوق النقد" بشرط

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة

فكري صالح يكشف لمصراوي رأيه في مستوى منتخب مصر مع حسام حسن (خاص)
رياضة عربية وعالمية

فكري صالح يكشف لمصراوي رأيه في مستوى منتخب مصر مع حسام حسن (خاص)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان