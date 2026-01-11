قال الداعية الإسلامي الشيخ جابر بغدادي، إن رحلة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى استغرقت وقتا عدّه العلماء بمقدار دفء الفراش وهو ما يوازي ثانية أو نصف ثانية.

وأضاف خلال ندوة نظمتها مؤسسة حي على الوداد، الأحد، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، أن رحلة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة استغرقت ثمانية أيام، على الرغم من أنها كانت نصف المسافة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

وأشار الشيخ جابر بغدادي، إلى أنّ رحلة الإسراء والمعراج تعلّمنا التسليم لإرادة المولى عز وجل، وفرضت فيها الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكون معراجًا لأمته.

وفي سياق آخر، قال الشيخ جابر بغدادي، إن الاحتفال بمولد بالسيدة زينب رضي الله عنها هو نوع من تجديد العهد لقول المولى تبارك وتعالى " قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى".

وأشار إلى أن زيارة السيدة زينب رضي الله يعد تحية من الزائرين قدمت عملًا خدمت من خلالها مجتمعها، واستعادة لأمجاد البطولات النسائية.