استشاري أورام: سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه بنسبة 90%

قال الدكتور إيهاب مسعد، استشاري طب الأورام وأمراض الدم وزرع النخاع، إن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة عالميًا بين الأورام الأكثر شيوعًا بين السيدات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن معدلات الإصابة به في مصر تقل بشكل ملحوظ عن المتوسطات العالمية.

وأضاف خلال حواره على قناة "صدى البلد"، أن هذه الظاهرة ترجع إلى القيم الدينية والاعتبارات الاجتماعية السائدة في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن المرض يرتبط أساسًا بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وتحدث الإصابة به في حالات محددة ترتبط بالعلاقة الحميمة.

وتابع استشاري الأورام أن هذا النوع من السرطان يعد من أكثر الأورام التي يمكن الوقاية منها بشكل كبير وفعال، مؤكدًا أنه يمكن تجنب ما يصل إلى 90% من أسبابه عبر اتباع سبل الوقاية والكشف المبكر.

وأشار مسعد إلى أن الوقاية تتحقق بشكل أساسي من خلال المتابعة الدورية وإجراء مسحة عنق الرحم بانتظام، لافتًا إلى أهمية الوسائل الطبية المتاحة للوقاية من الإصابة بالفيروس المسبب للمرض في المقام الأول.

وشدد استشاري طب الأورام على سرطان عنق الرحم ليس قدرًا محتومًا، بل هو مرض يمكن مجابهته بنجاح من خلال الوعي والفحص المنتظم والالتزام بالإجراءات الوقائية المثبتة علميًا.