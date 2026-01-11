إعلان

استشاري أورام: سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه بنسبة 90%

كتب : حسن مرسي

07:47 م 11/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور إيهاب مسعد، استشاري طب الأورام وأمراض الدم وزرع النخاع، إن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة عالميًا بين الأورام الأكثر شيوعًا بين السيدات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن معدلات الإصابة به في مصر تقل بشكل ملحوظ عن المتوسطات العالمية.

وأضاف خلال حواره على قناة "صدى البلد"، أن هذه الظاهرة ترجع إلى القيم الدينية والاعتبارات الاجتماعية السائدة في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن المرض يرتبط أساسًا بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وتحدث الإصابة به في حالات محددة ترتبط بالعلاقة الحميمة.

وتابع استشاري الأورام أن هذا النوع من السرطان يعد من أكثر الأورام التي يمكن الوقاية منها بشكل كبير وفعال، مؤكدًا أنه يمكن تجنب ما يصل إلى 90% من أسبابه عبر اتباع سبل الوقاية والكشف المبكر.

وأشار مسعد إلى أن الوقاية تتحقق بشكل أساسي من خلال المتابعة الدورية وإجراء مسحة عنق الرحم بانتظام، لافتًا إلى أهمية الوسائل الطبية المتاحة للوقاية من الإصابة بالفيروس المسبب للمرض في المقام الأول.

وشدد استشاري طب الأورام على سرطان عنق الرحم ليس قدرًا محتومًا، بل هو مرض يمكن مجابهته بنجاح من خلال الوعي والفحص المنتظم والالتزام بالإجراءات الوقائية المثبتة علميًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرطان عنق الرحم إيهاب مسعد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
عيار 21 تخطى 6 آلاف جنيه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات
اقتصاد

عيار 21 تخطى 6 آلاف جنيه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات
قضية "خطف ابن الوزير".. النقض تؤيد أحكام المُشدد على 7 متهمين
حوادث وقضايا

قضية "خطف ابن الوزير".. النقض تؤيد أحكام المُشدد على 7 متهمين

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026
الموضة

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران