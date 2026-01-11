خصصت وزارة الصحة والسكان 197 مستشفى لاستخراج "شهادة الاستطاعة الصحية"، التي فرضتها وزارة السياحة شرطًا إلزاميًا لأداء فريضة الحج هذا العام.

وسبق أن قالت وزارة السياحة إنه لن يتم استكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي هذا العام إلا بعد تقديم شهادة الاستطاعة الصحية لكل حاج، والصادرة من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان في مصر.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة لمصراوي إن "شهادة الاستطاعة الصحية هي من الاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة، لكنها تتضمن ذات الكشف الطبي المعمول به منذ سنوات، وتشمل عددًا من الفحوصات والتحاليل المعملية التي تؤكد استطاعة الراغب في الحج على أداء المناسك هذا العام".

ولفت المصدر إلى تخصيص 197 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستخراج تلك الشهادة، وتتبع عددًا من القطاعات، منها القطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إضافة إلى مستشفيات تتبع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات التي طُبِّق فيها نظام التأمين الصحي الشامل.

وضرب المصدر مثالًا بتخصيص 27 مستشفى بمحافظة القاهرة وحدها لاستخراج تلك الشهادة تسهيلًا على المواطنين، من بينها مستشفيات: دار الشفاء بالعباسية، ومعهد ناصر، والسلام التخصصي، والمطرية التعليمي، وشبرا العام، والمنيرة العام، وحلوان العام.

ووفق غرفة شركات السياحة، فإن شهادة الاستطاعة الصحية هي وثيقة طبية رسمية تثبت قدرة الحاج الصحية على أداء مناسك الحج، وتصدر حصرياً من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان، بعد إجراء كشف طبي شامل يحدد مدى لياقة المتقدم بدنياً وصحياً لتحمل مشقة المناسك.

وأكدت الغرفة أن عدم إحضار الحاج لشهادة الاستطاعة الصحية يعد إخلالاً بشروط السفر، ويترتب عليه وقف إجراءات الحج وعدم استكمال إصدار التأشيرة، باعتبار أن استيفاء الشروط شرطاً أساسياً للسفر وأداء الفريضة.