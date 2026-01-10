إعلان

عمرو أديب: "قلبي يقطر فرحًا.. كلي ثقة في صلاح والمنتخب

كتب : حسن مرسي

10:40 م 10/01/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بأداء المنتخب المصري أمام منتخب كوت ديفوار، قائلًا: "قلبي يقطر فرحًا وفي انتظارلمسة سحرية من محمد صلاح".

وأكد خلال برنامجه "الحكاية" أن صلاح قدم مستوى عالميًا، بينما ساهم إمام عاشور في صناعة الهدف الثالث ليقترب المنتخب من تحقيق حلم الصعود.

وأعرب أديب عن ثقته الكاملة في محمد صلاح ورفاقه والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، متسائلاً عن أسباب حالة عدم التفاؤل التي تسيطر على بعض الجماهير رغم التاريخ الكروي المشرف لمصر أمام كوت ديفوار.

ولفت الإعلامي عمرو أديب، أن المباراة تسير أجواء إيجابية ومتفائلة، وكل دقيقة تعزز الثقة في قدرة مصر على تحقيق الفوز المنشود في المباراة الحاسمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب منتخب مصر محمد صلاح كأس أمم إفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

بحضور جمال مبارك ونظيف وموسى.. افتتاح متحف فاروق حسني - (20 صورة)
أخبار مصر

بحضور جمال مبارك ونظيف وموسى.. افتتاح متحف فاروق حسني - (20 صورة)
انهيار وبكاء ميرنا وليد أثناء حديثها عن عائلتها.. فيديو
زووم

انهيار وبكاء ميرنا وليد أثناء حديثها عن عائلتها.. فيديو
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية
الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
الموضة

الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار