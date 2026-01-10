عمرو أديب: "قلبي يقطر فرحًا.. كلي ثقة في صلاح والمنتخب

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بأداء المنتخب المصري أمام منتخب كوت ديفوار، قائلًا: "قلبي يقطر فرحًا وفي انتظارلمسة سحرية من محمد صلاح".

وأكد خلال برنامجه "الحكاية" أن صلاح قدم مستوى عالميًا، بينما ساهم إمام عاشور في صناعة الهدف الثالث ليقترب المنتخب من تحقيق حلم الصعود.

وأعرب أديب عن ثقته الكاملة في محمد صلاح ورفاقه والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، متسائلاً عن أسباب حالة عدم التفاؤل التي تسيطر على بعض الجماهير رغم التاريخ الكروي المشرف لمصر أمام كوت ديفوار.

ولفت الإعلامي عمرو أديب، أن المباراة تسير أجواء إيجابية ومتفائلة، وكل دقيقة تعزز الثقة في قدرة مصر على تحقيق الفوز المنشود في المباراة الحاسمة.