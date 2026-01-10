شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها سفر قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم السبت إلى دولة النمسا لبضعة أيام، لاستكمال بعض الإجراءات الطبية، كما أطلقت وزارة الزراعة، حملة قومية استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

البابا تواضروس يسافر إلى النمسا لاستكمال بعض الإجراءات الطبية

سافر قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم السبت إلى دولة النمسا لبضعة أيام، لاستكمال بعض الإجراءات الطبية في إطار المتابعة الصحية التي بدأها منذ حوالي شهر، مع كل التمنيات لقداسته بدوام الصحة.

للتفاصيل ..اضغط هنا

25 صورة.. أكثر من 7 آلاف فرصة عمل بـ12 محافظة

أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تتضمن فرص عمل جديدة بعدد من محافظات الجمهورية.

للتفاصيل ..اضغط هنا

هيئة الدواء تشارك في الاجتماع الافتراضي لمدير عام وكالة الأدوية الأفريقية

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته وكالة الأدوية الأفريقية (AMA)، برئاسة الدكتورة ميمي داركو، مدير عام الوكالة، وذلك في أعقاب توليها مهام منصبها في إطار تعزيز التعاون والتكامل التنظيمي بين الهيئات الدوائية بالقارة الأفريقية، وبمشاركة المستشار الدكتور أحمد عزام، مسؤول التواصل مع وكالة الدواء الأفريقية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: نسابق الزمن لإدخال أكبر عدد المنشآت إلى منظومة التأمين الشامل

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، في ختام الجولة الميدانية التي أجراها صباح اليوم لتفقد أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة، ورافقه خلالها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

من اليمين الدستورية إلى انتخاب الرئيس.. تفاصيل أول جلسة للبرلمان

قالت وزارة شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد تتضمن عددًا من الإجراءات الدستورية والتنظيمية الواضحة، التي تبدأ بأداء اليمين الدستورية، وتنتهي بانتخاب رئيس المجلس ووكيلين له، وذلك وفقًا لما حدده الدستور ولائحة مجلس النواب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

منال عوض توجه بتعديل منظومة تذاكر محمية الغابة المتحجرة

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، جولة تفقدية مفاجئة لمحمية الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس، لمتابعة سير العمل، والتأكد من كفاءة منظومة الإدارة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين، مع تحقيق أعلى معايير الحماية والحفاظ على التراث الطبيعي، وذلك في إطار جولاتها التفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات البيئية بمحافظة القاهرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: مدينة معهد ناصر الطبية هي الأكبر في تاريخ وزارة الصحة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر) في إطار جولته الميدانية اليوم بعدد من المنشآت الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة؛ وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وتفقد عدد من الإنشاءات الجديدة به.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ضبط 75 طن لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الطب البيطري بالمحافظة في تنفيذ الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية، وذلك للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين وحمايتهم من السلع الفاسدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأرصاد: حالة عدم استقرار سريعة تضرب البلاد –تفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الزراعة" تُطلق حملة استثنائية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، حملة قومية استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز والوقاية من الأمراض الوبائية، خاصة في فصل الشتاء، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"العمل" تستهدف زيادة المقابل المادي للعمالة الموسمية في موسم الحج 2026

أعلنت وزارة العمل أنها تستهدف رفع قيمة المقابل المادي للعمالة الموسمية المشاركة في موسم الحج، بما يتناسب مع مكانة وقيمة العامل المصري.

للتفاصيل.. اضغط هنا