هيئة الدواء تشارك في الاجتماع الافتراضي لمدير عام وكالة الأدوية الأفريقية

كتب : أحمد جمعة

04:24 م 10/01/2026

الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية

كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته وكالة الأدوية الأفريقية (AMA)، برئاسة الدكتورة ميمي داركو، مدير عام الوكالة، وذلك في أعقاب توليها مهام منصبها في إطار تعزيز التعاون والتكامل التنظيمي بين الهيئات الدوائية بالقارة الأفريقية، وبمشاركة المستشار الدكتور أحمد عزام، مسؤول التواصل مع وكالة الدواء الأفريقية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور علي الغمراوي، بعقد هذا الاجتماع، متمنيًا أن تسفر تلك المناقشات عن مخرجات عملية تسهم في دعم التشغيل الفعلي لوكالة الأدوية الأفريقية، وتعزيز التكامل بينها وبين الهيئات التنظيمية الوطنية بالدول الأعضاء.

وخلال الاجتماع، أكد "الغمراوي"، دعم مصر الكامل لجهود تفعيل وتشغيل وكالة الأدوية الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون القاري بين الهيئات التنظيمية الدوائية، بما يسهم في توحيد الجهود الرقابية، وضمان جودة ومأمونية وفعالية المستحضرات الطبية المتداولة في القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور علي الغمراوي، أن تبادل الخبرات التنظيمية بين الهيئات الدوائية الأفريقية يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة رقابية قارية قوية، قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتنظيمية المتسارعة، بما ينعكس على رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتوحيد الممارسات التنظيمية، وتعزيز ثقة المواطنين في جودة وسلامة المستحضرات الطبية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ميمي داركو، مدير عام وكالة الأدوية الأفريقية، ملامح الإطار العام والخطوط العريضة للخطة المقترحة للعامين الأولين من ولايتها الممتدة لأربع سنوات، واللذين يمثلان مرحلة تأسيسية محورية في مسيرة الوكالة، نظراً لكونهما أول عامين في عمرها، وما يصاحبهما من متطلبات بناء الهياكل التنظيمية والفنية، ووضع أسس العمل المؤسسي.

شارك في الاجتماع رؤساء الهيئات التنظيمية الدوائية الأفريقية أو من ينوب عنهم، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات التنظيمية بالقارة.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية أن مشاركتها في هذا الاجتماع تأتي اتساقًا مع رؤيتها الاستراتيجية الداعمة لبناء منظومة دوائية أفريقية متكاملة، قائمة على الشراكة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الأنظمة الرقابية بالقارة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة والفعالية للمستحضرات الطبية.

علي الغمراوي هيئة الدواء المصرية القارة الأفريقية

