اليوم.. افتتاح متحف فاروق حسني لعرض مجموعة كبيرة من أهم مقتنياته

يفتتح اليوم السبت متحف الفنان فاروق حسني، في تمام الساعة الخامسة مساء وذلك بمقر المتحف الكائن في شارع العزيز عثمان بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير متوقع من الشخصيات الثقافية والفنية البارزة.

ويأتي افتتاح متحف فاروق حسني في إطار حرص مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون على دعم الحركة الثقافية والفنية في مصر، وتخليد المسيرة الإبداعية والفنية لأحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري والعربي، والذي ترك بصمة واضحة في المشهد الثقافي المصري على مدار عقود طويلة، سواء من خلال أعماله الفنية أو أدواره الثقافية والإدارية.

ويضم المتحف مجموعة كبيرة من أهم مقتنيات الفنان فاروق حسني وأعماله الفنية التي أنجزها على مدار سنوات طويلة، وتعكس تطور تجربته الإبداعية ورؤيته الفنية التي تميّزت بالاتجاه إلى الفن التجريدي، والاعتماد على اللون والحركة والمساحة كعناصر أساسية في العمل الفني.

ويُعد متحف فاروق حسني الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقدّم عرضًا متخصصًا ومتكاملًا لفنون التجريد، إلى جانب عرض مجموعة مختارة من مقتنيات عدد من كبار الفنانين المصريين والعالميين، في تجربة متحفية تجمع بين الفن المصري المعاصر والمدارس الفنية العالمية.