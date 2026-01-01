ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بعد اعتماد أول تشكيل رسمي لمجلس إدارته منذ خمسين عاما، في إطار جهود إعادة هيكلة وتفعيل دور الهيئات التابعة للوزارة.

ووجه الوزير، بحسب بيان وزارة الزراعة، الخميس، التهنئة لأعضاء المجلس، والعاملين به وفي جميع قطاعات الوزارة، بمناسبة العام الجديد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، حيث يعد هذا الاجتماع انطلاقة حقيقية للجهاز، حيث يساهم تشكيل مجلس الإدارة في منح الجهاز صلاحيات أوسع وقدرة أكبر على اتخاذ القرارات السيادية والفنية.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تحسين الأراضي كأحد الأذرع التنفيذية الهامة للوزارة في الحفاظ على خصوبة التربة ورفع إنتاجية الرقعة الزراعية.

وشدد الوزير، خلال الاجتماع على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين، وخاصة الصغار منهم، وتقديم الدعم الفني والميداني المستمر لهم لضمان استدامة نشاطهم الزراعي، فضلا عن العمل على تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها الجهاز بجميع المحافظات، وضمان وصول المعدات والتقنيات الحديثة لكل مزارع.

وأكد على استمرار جهود تحديث الميكنة الزراعية وتوفير المعدات الثقيلة التي تساعد في عمليات التسوية بالليزر والتطهير، مما يقلل التكلفة على المزارع ويزيد من كفاءة العمل، ويوفر الوقت والمجهود، وزيادة إنتاج يتهم

وأشار وزير الزراعة الى أن توجهات الدولة الحالية تضع السياسات الزراعية المرشدة للمياه على رأس الأولويات، لافتا إلى أن جهاز تحسين الأراضي يلعب دوراً حاسماً في تنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي وتحسين خواص التربة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه وزيادة العائد الاقتصادي من وحدة المساحة.