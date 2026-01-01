أعلنت وزارة التنمية المحلية عن فتح باب التقدم لشغل 35 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة، بالمستويات الوظيفية "الممتاز – العالي – المدير العام"، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ووفقًا لمعايير توصيف وتقييم الوظائف الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبموجب الإعلان رقم (1) لسنة 2026.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إن التقديم على الوظائف المعلنة يبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس 1 يناير 2026 ولمدة شهر كامل، على أن يتم تلقي الطلبات إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضحت أن الوظائف القيادية المعلنة تتوزع على ثلاثة مستويات وظيفية، حيث يشمل المستوى الوظيفي الممتاز 4 وظائف، وهي: الوكيل الدائم للوزارة، ورئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، ورئيس قطاع شؤون وحدات الإدارة المحلية والتدريب، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.

وأضافت أن المستوى الوظيفي العالي يضم 9 وظائف، من بينها: رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة، وتطوير الإدارة المحلية، وشؤون الوحدات المحلية، ومركز تدريب التنمية المحلية، وتقويم الأداء، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والشؤون المالية والإدارية، والموارد البشرية.

وتضمن الإعلان 22 وظيفة بدرجة مدير عام لعدد من الإدارات العامة، شملت: المراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، والأمن، والمكتب الفني، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والتخطيط المحلي، والتنمية الاقتصادية المحلية، وشؤون المخلفات الصلبة، والتطوير والدراسات، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والدعم الفني للمحليات، والمجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية المحلية، إلى جانب إدارات تخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية، والشؤون الإدارية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والتفتيش الهندسي والفني، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، فيما يتعلق بالشروط العامة لشغل الوظائف، ضرورة الحصول على مؤهل عالٍ مناسب وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، والقدرة على القيادة والتخطيط ووضع السياسات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الآلي، إلى جانب اجتياز دورات تدريبية متقدمة في الإدارة والقيادة، وتقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها، فضلًا عن استيفاء المستندات الرسمية المطلوبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط استيفاء أحكام المادتين (14) و(17) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019، مؤكدة أن جميع المستندات يجب رفعها بصيغة PDF، ولن يُعتد بالمستندات المصورة عبر الهاتف المحمول.

وشددت الوزارة، وبالنسبة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة، على ضرورة قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى، مع تقديم تقارير كفاية أداء بتقدير "كفء" على الأقل عن آخر سنتين، إلى جانب بيان الحالة الوظيفية، والشهادة القانونية، والإنجازات المعتمدة، ومقترح التطوير.

وتابعت: المتقدمون من خارج الجهاز الإداري للدولة، يشترط ألا يزيد السن على 55 عامًا عند بداية الإعلان، وقضاء مدة خدمة لا تقل عن 19 عامًا للمستوى الممتاز، و18 عامًا للعالي، و17 عامًا للمدير العام، مع تقديم شهادات الخبرة والسيرة الذاتية، والدورات التدريبية، والمؤتمرات والبعثات، ومقترح تطوير الوظيفة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن التقديم يتم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني (www.mld.gov.eg)، مشيرة إلى أنه لن يُلتفت إلى أي طلبات تُرسل بالبريد أو تقدم بعد انتهاء المدة المحددة، ومؤكدة على ضرورة إدخال بريد إلكتروني شخصي مفعل، ورقم هاتف محمول متصل بتطبيق "واتساب" للتواصل مع المتقدمين.