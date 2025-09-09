وزير السياحة يبحث مع NG Hotels التركية فرص الاستثمار الفندقي في مصر

كتب- محمد شاكر:

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، Nafi Güral مؤسس مجموعة NG Hotels التركية، وErkan Güral رئيس مجلس إدارة المجموعة، لبحث فرص الاستثمار الفندقي في الوجهات السياحية الساحلية المصرية.

وحضر اللقاء محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وأكد الوزير حرص مصر على دعم وتشجيع الاستثمارات السياحية والفندقية، مستعرضًا استراتيجية الوزارة للتوسع في الطاقة الفندقية وزيادة عدد الغرف الفندقية لمواكبة النمو المتوقع في حركة السياحة الدولية، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد السياح الأتراك بنسبة 56.5% من يناير حتى يوليو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، استعرض Erkan Güral حجم أعمال المجموعة منذ تأسيسها عام 2008 وخططها للتوسع، معربًا عن اهتمامها بضخ استثمارات في مصر بالتعاون مع المستثمرين المحليين، لا سيما في مدن شرم الشيخ، الغردقة، الساحل الشمالي، ومرسى علم.

