كتب- محمد سامي:

أعرب النائب أحمد "عبد الجواد"، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، عن إدانته الكاملة للهجوم العدواني الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يشكل تجاوزًا خطيرًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ويمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

وأشاد "عبد الجواد"، بالموقف المصري الحاسم الذي عبّرت عنه رئاسة الجمهورية في بيانها الصادر اليوم، والذي أدان بشدة هذا الاعتداء الغاشم، وأكد وقوف مصر قيادةً وشعبًا إلى جانب دولة قطر الشقيقة ودعمها الكامل في مواجهة هذا العدوان السافر.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تثبت يومًا بعد يوم أنها الدرع الواقي وحصن الأمة العربية، والمدافع الأول عن قضاياها العادلة، مشددًا على أن تحركات الدولة المصرية تأتي دومًا من منطلق المسؤولية التاريخية للحفاظ على الأمن القومي العربي وتعزيز استقرار المنطقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتحرك الفوري لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، محذرًا من أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب تمثل خطرًا جسيمًا على الأمن والسلام الدوليين، وتفتح الباب لمزيد من التوترات في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الرئاسة المصرية على استهداف قيادات حماس في قطر

الكشف عن نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب لـ"بطليموس الثالث" بالشرقية

مصادر: وزير الصحة يوجه بتقديم العلاج على نفقة الدولة لـ"أبو البنات"