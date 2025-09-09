كتب- عمر صبري:

يُقدِّم البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، منحًا دراسية كاملةً تشمل المصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة، للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، والطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قِبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الحالي، للالتحاق بالعام الجامعي 2025/2026؛ للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس بالجامعات الأهلية، وذلك في التخصصات العلمية التي تحتاج إليها الدولة بمختلف الأقاليم الجغرافية، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

وجاءت الشروط كالتالي:

- أن يحمل الطالب الجنسية المصرية.

- ⁠أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيًّا.

- ⁠أن يكون الطالب من غير القادرين ماديًّا؛ حيث ستتم إتاحة التقدم للطلاب المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، والطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قِبل وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024/2025.

- ⁠أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية لعام 2024/2025.

- ⁠أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك، وغير مفصول أكاديميًّا أو تأديبيًّا من أية مؤسسة تعليمية.

- ⁠ألا يكون الطالب قد حصل على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتوازي مع المنحة المقررة بموجب هذا البروتوكول.

- التقدم من خلال الموقع الإلكتروني و⁠الالتزام بتقديم كل المستندات المطلوبة أو التي سيتم طلبها مستقبلًا، والتوقيع على إقرار التقدم من قِبل الطالب وولي الأمر.

- ⁠يلتزم كل طالب بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري داخل جمهورية مصر العربية؛ بغرض تلقي تكاليف ومصاريف الإعاشة والإقامة الممنوحة له.

مميزات المنحة:

- ⁠ ⁠تغطية المصروفات الدراسية، والإقامة، والإعاشة طوال فترة الدراسة في الجامعات الأهلية المشاركة حتى التخرج؛ بشرط استدامة تحقيق متطلبات المنحة.

- ⁠توفير منح دراسية كاملة في تخصصات (الطب- الهندسة- الحاسبات والذكاء الاصطناعي- التمريض- الطب البيطري- الفنون التطبيقية- الفنون والتصميم- الزراعة- السياحة والفنادق والآثار).

- ⁠تتم مراعاة التوزيع الجغرافي للمنح في كل المحافظات.

- ⁠تخصيص نسبة عادلة للطالبات.

- ⁠يتم تقديم نسبة من المنح لذوي الاحتياجات الخاصة.

- ⁠يتم وضع نسبة إضافية من المنح لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

آلية التقدم للمنحة:

- يتم فتح باب التقدم للمنحة على الموقع الإلكتروني؛ اضغط هنا:

- هنا بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 9/9/2025 حتى يوم الأحد الموافق 14/9/2025 الساعة الخامسة مساءً.

- ⁠يقوم الطلاب باستيفاء البيانات بالدخول إلى المنصة باسم المستخدم، الرقم القومي وكلمة السر المدونة على شهادة إتمام الثانوية العامة.

- ⁠ ⁠يتم استبعاد أي طلب غير مكتمل البيانات أو يثبت عدم صحة بياناته.

- ⁠يسمح للطالب بالتقدم إلى الكليات في المحافظة التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة، وفي حالة عدم توافر الكلية في تلك المحافظة، يُسمح له بالتقدم إلى جامعة أخرى في أقرب محافظة.

- ⁠يحق للجنة الاختيار عقد لقاء مع بعض الطلاب المتقدمين، سواء حضوريًّا أو إلكترونيًّا.

- ⁠يتم إعلان أسماء الطلاب الفائزين بالمنح يوم الخميس الموافق 18/9/2025.

- ⁠يُلغى القبول بالمنحة تلقائيًّا إذا ثبت عدم صحة أي من البيانات المقدمة.

- ⁠ ⁠إلغاء المنحة في حالة عدم توجه الطالب للجامعة بالمستندات خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة.

- ⁠ ⁠يتم قبول الطلاب تبعًا للتفوق الأكاديمي والحالة المادية للمتقدم.

شروط استمرار المنحة:

تلغى المنحة، ويلتزم الطالب برد قيمتها، في حال تحقق إحدى الحالات التالية:

- ⁠فقدان شرط المعدل الأكاديمي الأدنى المقرر، وهو 3 أو ما يعادله، اعتبارًا من السنة الثانية.

- ⁠ ⁠لا يجوز التحويل من كلية لأخرى خلال سنوات المنحة.

- ⁠الانقطاع عن الدراسة دون إذن أو سبب مقبول.

- ⁠ ⁠صدور قرار تأديبي بحق الطالب من الجامعة أو إدانته بارتكاب مخالفة قانونية، ما لم يقرر الطرفان إعفاءه من ذلك الشرط، وقبول ما يقدمه من أسباب ومبررات مكتوبة.

- ⁠ ⁠تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة للحصول على المنحة.

