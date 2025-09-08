مختار جمعة: إتقان العربية شرط لفهم الشريعة الخلل في طرق تدريسها

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن اللغة العربية تحتل مكانة خاصة في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنها ذُكرت بالاسم وأُكدت أهميتها في فهم النصوص الشرعية من قرآن وسنة، مشددًا على أن استيعاب الشريعة لا يتم إلا من خلال إتقان العربية.

وأوضح جمعة خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "TeN": "إن صعوبة تعلم اللغة العربية ليست في ذاتها، وإنما في طرق تدريسها وأدائها".

وأضاف أن اللغة لم تكن يومًا عائقًا أمام الإبداع، بل كانت أساسًا للفن الرصين الذي تجلى في الأعمال الدرامية التاريخية مثل "عمر بن عبد العزيز" و"هارون الرشيد".

وتابع وزير الأوقاف السابق: "جمال اللغة العربية لا ينقصه شيء، وإنما الخلل يكمن في من يُعقّدونها عند التدريس أو في طريقة التعامل معها نطقًا وأداءً".

وأشار إلى أن الأغاني الوطنية وأشهر أغنيات أم كلثوم ساهمت في حفظ المصريين لقصائد كبار الشعراء مثل حافظ إبراهيم.