رائد الإعلام الرياضي المصري.. الأعلى للإعلام يكرم حسام الدين فرحات

كرم الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلامي الكبير حسام الدين فرحات، أول رئيس لقناة النيل للرياضة، وذلك خلال فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة التي عقدتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، تحت عنوان: "المعلق الرياضي المحترف بين المصداقية والتأثير والابتكار"، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

وأكد الإعلامي عصام الأمير، أن الإعلامي الكبير حسام الدين فرحات، قامة إعلامية رياضية كبيرة تتلمذ على يده الكثير، وكان صاحب رؤية سابقة من خلال اقتراح تدشين قناة النيل الرياضية التي كانت أول قناة رياضية متخصصة ورائدة حذا حذوها الكثير من القنوات.

وشهدت ورشة العمل خلال المحاضرات التي تم تقديمها حول «الحياد والمصداقية في التعليق الرياضي» و«الأسلوب والصوت وتأثير اللغة على الجمهور»، وكذلك «الابتكار والتحول الرقمي في التعليق الرياضي»، مناقشات ثرية بين المحاضرين والمشاركين.

وقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من الإعلامي الرياضي الكبير حسام الدين فرحات، و عبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، و محمد إبراهيم، عضو اللجنة، و عادل ماهر، الخبير الإعلامي عضو اللجنة، والدكتور إيهاب إسماعيل، الأستاذ بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان.

