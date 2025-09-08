6 حالات يُخصم فيها رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع

كتب- محمد صلاح:

يواجه بعضُ المواطنين من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع تساؤلات واستفسارات تبحث عن إيجاد حلول لها في ما يتعلق بأسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع بعد الشحن؛ حيث فوجئ عدد كبير من المواطنين بخصم رصيد بنسبة متفاوتة من مواطن إلى آخر دون معرفة السبب، وفي بعض الحالات تم خصم رصيد من وحدات سكنية خالية ولا يوجد بها سكان!

ويستعرض "مصراوي" أبرز حالات خصم الرصيد من العداد في ما يلي:

الحالة الأولى: خصم بسبب الأقساط

يرغب بعض المواطنين في الاشتراك في توصيل العداد بنظام التقسيط الذي يصل إلى 24 شهرًا، ويتم خصم الأقساط من أول كل شهر، بالإضافة إلى حالة استبدال عداد مسبق الدفع بالعداد القديم الميكانيكي، وفي هذه الحالة يتم تقسيط العداد على أقساط شهرية.

الحالة الثانية: الخصم من العداد مسبق الدفع

يكون لدى بعض المشتركين متأخرات في استهلاك الكهرباء، ويلجؤون إلى الشركة لجدولة الأقساط الشهرية حسب متوسط الاستهلاك، وتبدأ عملية الخصم مع بداية الشهر.

الحالة الثالثة: فروق الشريحة

يعمل العداد من يوم واحد في الشهر، ويبدأ احتساب الكيلووات حسب كل شريحة، وعندما يصل المواطن إلى الشريحة الثانية المقرر لها 100 كيلووات في الشهر، لا يتم خصم منه شيء؛ ولكن إذا دخل في الشريحة الثالثة بعد نهاية الشهر، سيتم خصم منه 22 جنيهًا فروق شريحة، حسب الأسعار الحالية.

طريقة حساب قيمة الخصم في فروق الشرائح

عند انتقال الاستهلاك من الشريحة الثانية إلى الشريحة الثالثة؛ يتم خصم 22 جنيهًا، عن طريق ضرب قيمة الشريحة الأولى في الشريحة الثانية، ثم الشريحة الثالثة؛ كما يبدو في المثال التالي:

الشريحة الأولى تساوي 50 كيلووات، تُضرب في 68 قرشًا؛ لتكون "50x 68 = 34 جنيهًا + واحد جنيه مصروفات خدمة عملاء؛ يصبح الإجمالي 35 جنيهًا".

وعند تجاوز الاستهلاك 50 كيلووات وحتى 100 كيلووات، يكون المشترك وصل إلى الشريحة الثانية، وتحسب "50 كيلووات x 78 قرشًا = 39 جنيهًا"، ويصبح إجمالي الشريحتَين 73 جنيهًا.

وإذا تجاوز الاستهلاك 100 كيلووات؛ يدخل في الشريحة الثالثة، ويتم احتساب المواطن على 95 قرشًا للكيلووات؛ وهو ما يجعله يلغي سعر الشريحتَين السابقتَين، ويتم خصم 22 جنيهًا فرق الشريحة؛ لأن سعر الـ100 كيلووات 95 جنيهًا بدلًا من 73 جنيهًا، بالتالي عندما نطرح 95 من 73 يكون الفرق 22 جنيهًا؛ وهو الرقم الذي يتم خصمه من العداد عند دخول المواطن الشريحة الثالثة، وهو فوق 100 كيلووات؛ حتى لو بكيلو واحد، لأن الشريحة الثالثة تبدأ من 101 وحتى 200 كيلووات.

ويحدث هذا عندما يتخطى الاستهلاك للعداد 100 كيلووات في الشهر، ويصعد إلى الشريحة الثالثة، ويتم خصم 22 جنيهًا فرق أسعار الشرائح؛ لأن طريقة المحاسبة تختلف على الرصيد.

وبطريقة حساب الاستهلاك؛ فإن العداد إذا تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات في الشهر، يتم خصم مبلغ 378 جنيهًا فرق أسعار من الشرائح؛ لأن طريقة الحساب تكون من الصفر إلى 650 كيلووات.

الحالة الرابعة: طريقة خصم الرصيد من العداد الكودي للمكان المغلق

يخصم العداد مسبق الدفع 9 جنيهات تلقائيًّا في ما يعرف بالمقروء بصفر للوحدات المغلقة، وذلك في حالة عدم الاستهلاك.

الحالة الخامسة: طريقة خصم رصيد مقابل خدمة العملاء

تكون طريقة الخصم بنهاية كل شهر، كالتالي:

- يتم خصم جنيه في الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات.

- يتم خصم جنيهَين في الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات.

- يتم خصم 6 جنيهات في الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات.

- يتم خصم 11 جنيهًا في الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات.

- يتم خصم 15 جنيهًا في الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات.

- يتم خصم 25 جنيهًا في الشريحة السادسة من 651 حتى 1000 كيلووات.

- يتم خصم 40 جنيهًا في الشريحة السابعة، ما يزيد على 1000 كيلووات.

الحالة السادسة: طريقة خصم رصيد العداد مسبق الدفع.. الرسوم والدمغات

يتم خصم رصد من عداد مسبق الدفع مقابل بعض الرسوم والدمغات المقررة والمعلنة شهريًّا.