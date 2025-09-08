سؤال برلمانى حول ارتفاع أسعار الدواجن رغم انخفاض مستلزمات الإنتاج

كتب - نشأت علي:

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية حول مواجهة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وضبط الأسواق.

وأشار النائب Yلى أن شعبة الدواجن بالغرف التجارية أعلنت عن انخفاض ملحوظ في أسعار الكتكوت والأعلاف مؤخرًا، ورغم ذلك ما زالت أسعار الدواجن والبيض عند مستويات مرتفعة، وهو ما يثير علامات استفهام واسعة حول غياب الرقابة الفعالة على الأسواق وآليات ضبط الأسعار.

وأكد النائب أشرف أمين أنه إن ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء واعتماد ملايين الأسر المصرية على اللحوم البيضاء كبديل أساسي، فإن استمرار هذا الوضع يضع أعباء جسيمة على المواطن البسيط، ويفتح الباب أمام ممارسات احتكارية من بعض التجار والوسطاء متسائلاً : ما هي الإجراءات الحكومية لضمان انعكاس انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج (الأعلاف والكتاكيت) على أسعار الدواجن والبيض للمستهلك النهائي؟

وما هو الدور الرقابي للمحافظين وأجهزة المحليات في متابعة أسعار اللحوم والدواجن والبيض بالأسواق، وما آليات المحاسبة في حالة التقصير؟.

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما هي الجهود التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك في مواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار غير المبررة؟ وهل هناك خططا لزيادة الحملات الرقابية والتواجد الميداني في الأسواق؟ وهل تعتزم الحكومة التدخل بآليات للتسعير العادل أو وضع ضوابط أكثر صرامة لحماية المواطنين من تقلبات الأسعار وجشع بعض التجار ؟ مطالباً من الحكومة بصفة عامة والمحافظين بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير للرقابة على الأسواق والأسعار بما يضمن عدم رفع الأسعار بدون أى مبرر.