مجلس جامعة حلوان يدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر "رفح"

استهل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان اجتماع مجلس الجامعة، الذي عقد بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، المستشارين، وأمناء الجامعة، بتأكيد موقف الجامعة الثابت تجاه القضايا الوطنية، مشددًا على أن الجامعة قيادةً وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين، تقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في مواجهة أي مخططات تستهدف الأمن القومي أو تمس بالقضايا العربية المصيرية.

وأدان مجلس الجامعة التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، واصفًا إياها بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومحاولة لتكريس سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد مجلس جامعة حلوان على أن الجامعة تثمّن الموقف المصري الرسمي الرافض لهذه التصريحات، والذي عبّرت عنه وزارة الخارجية المصرية في بيانها الأخير، مؤكدًا أن مصر لن تكون بوابة للتهجير ولن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية.

