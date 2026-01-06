أمين الاستثمار بـ"مستقبل وطن": اهتمام استثنائي بملف الشباب والرياضة

كتب- نشأت علي:

قال النائب يوسف شعبان الجميل، أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تولي ملف الشباب والرياضة اهتمامًا استثنائيًّا باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب لم تعد مجرد ساحات لممارسة الأنشطة الرياضية؛ بل تحولت إلى منصات تنموية واجتماعية وثقافية تُسهم في صقل مهارات الشباب واكتشاف الطاقات الكامنة لديهم.

وأضاف الجميل، خلال استخراج بطاقة عضوية مجلس النواب، أن دعم وتطوير مراكز الشباب يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة المكانية، وإتاحة الخدمات والأنشطة لكل الفئات العمرية؛ خصوصًا في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز من دور هذه المراكز كحاضن حقيقي للشباب.

وأوضح أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية الرياضية خلال السنوات الأخيرة، سواء في إنشاء المدن الرياضية أو تطوير الملاعب والمنشآت، تمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الشباب، وتؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وأشار الجميل إلى أن هذه المشروعات لم تقتصر على البعد الخدمي فقط؛ بل خلقت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وأسهمت في رفع كفاءة الأصول الرياضية وتحويلها إلى أدوات إنتاج حقيقية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد أن ما تشهده الدولة المصرية من مشروعات تنموية متكاملة في مختلف القطاعات يعكس إرادة سياسية واعية، وأن حزب مستقبل وطن يواصل دوره الداعم لهذا المسار من خلال طرح رؤى عملية وتشريعية تُسهم في تعزيز الاستثمار وتمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.