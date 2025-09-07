رئيس الوزراء: لا دولة قادرة على مواجهة التحديات العالمية بمفردها

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، " لقد عملنا على تطوير البنية الأساسية في مصر لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار".

وأكد أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس نموذج واضح لأهمية البنية الأساسية في جذب الاستثمار الأجنبي، وكل التجارب العالمية التي حققت نجاحا اقتصاديا نفس النهج الذي تسير عليه مصر.

وأشار إلى أن كل دول العالم تواجه حالة من عدم وضوح الرؤية في ظل التحديات العالمية والغموض والضبابية والضغوط الاقتصادية.

وتابع: "لن تستطيع دولة بمفردها الصمود في مواجهة التحديات العالمية".

