إعلان

مد تنسيق الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتى 14 سبتمبر

01:45 م الأحد 07 سبتمبر 2025

مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، عن مد فترة قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) حتى يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ذلك يأتي حرصًا على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاستكمال أوراقهم وتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

مصدر يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

اليوم.. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مكتب تنسيق القبول بالجامعات الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 14 سبتمبر الجامعات الحكومية والمعاهد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
مرصد الأزهر: الذكاء الاصطناعي أداة واعدة في مواجهة خطاب الكراهية عبر الفضاء الرقمي

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة