كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، عن مد فترة قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) حتى يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ذلك يأتي حرصًا على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاستكمال أوراقهم وتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، اضغط هنا.

